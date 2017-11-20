新加坡全岛推行二维码付款，每月付款8次可获28新元现金回扣

新加坡电子支付又添新兵，新加坡宣布，新加坡七大银行将提供统一的二维码付款服务。
新加坡大部分商家目前提供现金支付、NETS电子付款、信用卡付款、信用卡闪付、手机支付（包括苹果支付、三星支付和安卓支付），引入二维码付款后，新加坡消费者的电子支付方式达到了至少五种。
新加坡华侨银行、星展银行和大华银行今天发布联合文告说，三家银行将率先推出NETS二维码支付。而国际银行汇丰、马来亚银行、渣打银行也将紧跟提供二维码付款服务。而花旗银行将为小商家提供二维码支付服务。
新加坡的这款统一的二维码支付服务，将接受NETSPay, 星展PayLah!, 华侨银行Pay Anyone and 大华银行Mighty等支付，四家外资银行则会很快跟进。
到了明年年中，新加坡全岛10万个使用NETS电子付款的商家，将能全部使用二维码支付。
为了鼓励小贩安装NETS终端，星网公司将豁免三年的终端使用费和交易费。
同时，为了鼓励消费者使用二维码支付，星网公司和三家新加坡银行，将砸下1500万新元，开展为期四个月的促销行动。
也就是说，从11月17日到3月31日，在任何小贩中兴、每个月首288个使用8次二维码付款的消费者，将获得28新元的现金回扣。
在这段时期里，每个月用二维码收款最多的三个小贩将分别获得388新元、288新元和188新元的现金。
目前，使用二维码支付的小贩中心包括义顺公园小贩中心、丹绒巴葛大厦熟食中心、红山熟食中心和厦门街熟食中心。
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