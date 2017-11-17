中菲领导人会晤敲定合作大单 中方向马拉维援助1.5亿元

外媒称，中国国务院总理李克强和菲律宾总统杜特尔特11月15日在马拉卡南宫举行双边会谈后，盛赞中菲关系的改善。
据菲律宾GMA广播电视网11月15日报道，李克强是10年来首位访问菲律宾的中国国务院总理，他甚至将两国改善的关系比作菲律宾首都温暖的天气。他说：“现在北半球已经进入了冬季，但马尼拉的气温还很高。这恰恰像当前的中菲关系，我们的关系正在改善的基础上升温。我们希望巩固这种向好的势头。”
报道称，杜特尔特在双边会谈后表示，李克强的访问显示了他本人就职以来两国关系所取得的重大进展。
另据菲律宾GMA广播电视网11月15日报道，在一场历史性的访问中，中国国务院总理李克强和菲律宾总统杜特尔特11月15日见证了14项协议的签署。
报道称，中国和菲律宾签署了建设戒毒中心和两座跨帕西格河的大桥的立项换文。李克强和杜特尔特主持了这些项目的启动仪式。双方还达成了人民币债券承销协议。
报道称，双边会晤伊始，杜特尔特就中国持续给予菲律宾支持表示了感谢。他说：“我们无法给予中国任何东西，我们是需要援助的那一方。但是，或许未来菲律宾能偿还中国的‘感情债’。我们感谢中方为这些公共项目、大桥和其他所有方面提供的资金。”
李克强说，帮助菲律宾就是帮我们自己。我相信如果我们携手合作，将给两国人民和地区带来福祉。
另据菲律宾GMA广播电视网11月15日报道，中国和菲律宾11月15日签署了一系列合作协议，涉及金融、基础设施项目的可行性研究，以及马拉维的战后重建。
报道称，中菲签署了一项涉及两大旗舰基建项目的金融合作协议，包括新世纪水源-卡利瓦大坝项目和奇科河灌溉项目。签字仪式在中国国务院总理李克强和菲律宾总统杜特尔特的共同见证下举行。
报道称，双方还签署了谅解备忘录，就第二批关键基建合作项目开展可行性研究，以决定中方可能提供的金融援助。第二批项目包括苏比克-克拉克铁路、达沃城市快速路等。
又据菲律宾拉普勒新闻网站11月15日报道，中国国务院总理李克强11月15日在菲律宾进行正式访问期间宣布，中国将向遭到战争破坏的马拉维捐赠1.5亿元人民币用于重建工作。
报道称，李克强11月15日与菲律宾总统杜特尔特在马拉卡南宫举行双边会谈，之后宣布了这项内容。李克强说，中方将为马拉维战后重建和民生改善提供1.5亿元人民币的无偿援助，表示中国人民的心意。
据马拉维重建工作特别小组透露，中国在此前已经向马拉维重建工作提供了价值8500万比索（约合1107万元人民币——本网注）的援助。
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