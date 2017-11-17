俄媒曝未来十年军备计划 拟用近20万亿卢布采购武器

据俄罗斯《生意人报》网站11月15日报道称，俄罗斯总统普京将于下周同国防部领导、政府官员和军工行业代表召开一系列会议，敲定2018-2027年新国家军备计划的参数。其拨款额度初步定为19万亿卢布（约合3150亿美元），应确保今后十年各军兵种的平衡发展。
一些军工企业高管透露，筹备中的一系列会议拟于11月20日至23日在索契的总统官邸举行。接近国防部领导和总统办公厅的知情人士证实了这一消息。
会议预计分成两部分：在第一部分，军方和企业将向总统汇报2011年到2020年国防订单和国家军备计划的执行结果；在第二部分，与会者将最终讨论2018年到2027年国家军备计划的技术和资金参数。
多位高层消息人士确认，财政部和国防部初步协商的新国防采购计划拨款金额约为19万亿卢布。
军方消息人士指出，新旧军备计划的主要区别应是，此次将有1万亿卢布用于设施建造。国防部解释其原因为“武器供应与存放设施的建设必须同步”。但政府财政部门坚持军方需要就每种武器和装备对应的单独设施给出准确说明。各方若能解决上述问题，那么2027年前军备计划的预算总额将达20万亿卢布。
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