婚前婆家全款买的房子 婚后老公一言不合就喊她滚出去

11月14日，重庆市民白女士感到十分委屈，因为老公动不动就让她“从家里滚出去”。
白女士介绍说，自己和老公是去年结婚的，婚前婆家就给老公在重庆主城全款买了一套房子，现在白女士和老公两个人一起生活。
白女士一开始认为这就是她想要的生活，不用还房贷，生活没有压力，两个年轻人生活在一起，日子肯定会非常幸福。
可慢慢的，问题就来了。老公现在30几岁了，没有一点上进心，而且脾气也越来越不好。
两人刚开始谈恋爱的时候，老公对白女士嘘寒问暖，非常体贴。可现在动不动就争吵，最近这几个月来，老公最常说的一句话就是：“这是我的房子，你不安逸就自己滚出去”。
开始的时候白女士没当真，就当是他一时的气话，可每次发生争吵，都会让白女士收拾东西滚出去。这让白女士的自尊受到了无比的伤害。
因为婚前的时候婆家就买了这套房子，白女士自己没有出钱，所以后来也没有要求在房产证上加自己的名字。心想着都是夫妻，没必要计较那么多。
其实婚前，白女士和自己父母在主城看了房子的，刚好能拿出首付，可婆家这边说，结婚有一套房子就够了，买那么多来干嘛。
在婆家这边的一番劝说下，白女士就打消了买房的念头。
老公觉得自己有房子，房子是他一个人的，好像有一种特别高的优越感，十分看不起人。
现在老公的行为，让白女士觉得非常寒心，才结婚不到一年，日子就过成了这个样子。
白女士现在内心陷入了无限的纠结中：要不要趁现在还没有小孩，把婚给离了。
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