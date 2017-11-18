许家印登顶福布斯中国富豪榜 美媒称中国成年轻富豪温床

美媒称，一年前，房地产开发商许家印为人所知的是旗下房地产上市公司恒大集团的高杠杆。时至今日，这家公司的负债基本没有变化，但是由于股价飙升，许家印的身份不一样了：他成了中国的首富。
据美国《福布斯》双周刊网站11月15日报道，财富增长最显著的是互联网企业家、制造商和房地产商。在房地产商中，许家印凭借425亿美元的净资产登上了此前中国人从未达到的财富高度。
报道称，在榜单上，去年的首富、房地产大亨王健林的财富罕见缩水。由于大连万达进行了重大重组，包括出售资产以及因为观影群体转移造成旗下美国连锁影院AMC市值下降，王健林的财富缩水近80亿美元，在富豪榜上的排名降至第四。
排在王健林之前的是人们熟知的互联网“双马”。腾讯董事会主席马化腾的财富增长59%，达到390亿美元。电子商务巨头阿里巴巴的老板马云仅以4亿美元之差排在马化腾之后。
在今年的榜单上排名大幅提升的另一个人是排名第十的吉利集团董事长、沃尔沃汽车的老板李书福，因为销量和利润上升，其财富增长了217%。
报道称，今年，生机勃勃的中国经济将53位新人送上了2017福布斯中国400富豪榜。其中最年轻的是北京字节跳动科技有限公司的张一鸣，凭借价值40亿美元的股份，他首次上榜就排名第60。基因测序领域领头羊华大基因的董事长汪建以约33亿美元的净资产今年首次跻身前100名。
报道表示，周群飞是榜单上白手起家的女性中最富有的人，对智能手机屏幕的强烈需求使周群飞的财富增长57%，达到106亿美元。她创办和经营着在深圳上市的蓝思科技，产品供应苹果和三星等公司。
《福布斯》根据截至10月27日股价和汇率估算资产。有些是按照家族来估算的。
另据美国《福布斯》双周刊网站11月15日报道，中国现在变成了年轻亿万富豪的温床。富豪榜的上榜者平均年龄只有55岁。而美国排名前400名富豪的平均年龄是67岁。另外，这些中国精英中约有30%不到50岁，而美国顶级富豪中的这一比例仅为10%。
报道表示，44岁的连环创业家王兴的电子商务网站美团点评刚刚成为全球估值排名第四的初创企业。这家设在北京的公司如今的估值为300亿美元，短短两年翻了一番。
榜单上最年轻的女性是36岁的房地产继承人杨惠妍。她控制着中国最大房地产开发商之一的碧桂园。杨惠妍的净资产相当于美国国内生产总值的0.1%。
此外，报道注意到，36岁的汪滔是大疆的创始人，他用自己的无人机编队推动航线民主化，在此基础上积聚起现在的财富。作为民用休闲无人机的开拓者，他成功地累积起70%的全球市场份额。
报道认为，市场对“新经济”类公司及其潜力既慷慨又乐观。如果公司上市，这些低调的亿万富翁在成功的阶梯上可以轻而易举地进一步爬升，成为家喻户晓的人物。
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