保姆离职后回雇主家偷走300多万奢侈品，其儿子销赃还炫富

近日，苏州高新区警方经历2个多月的侦查，破获了一起涉案价值超300万元的特大入室盗窃案，案件嫌疑人竟是曾在失主家工作了10年的前保姆。
奢侈品太多很少清点
今年8月中旬，苏州的冯女士到派出所报警，称自己家中的70余件名包、手表、首饰被盗，金额超300万。冯女士和丈夫均为某公司高管，经常到外出差，家境殷实。
冯女士平时热衷购物，出差之际会购买名贵的皮包、手表、首饰等物品。但购回以后，冯女士就随意将这些物品堆放在衣帽间内，极少清点整理。直到今年8月初，冯女士想要找出自己曾经购买的一个品牌皮包，却发现怎么也找不到。这时冯女士才意识到不对劲，将家中剩余物品与自己每次购物后拍摄的照片一比对，结果令她大吃一惊，不仅是名贵皮包，还有首饰、手表等70多件近几年陆续购入的贵重物品都不翼而飞了！
接报案后，派出所立即展开现场勘查和走访等工作。因为现场没有明显被盗痕迹，而且在此期间冯女士与丈夫都未发现任何异常，民警很快推断系熟人作案。
此时，冯女士向警方提供了一个重要线索：曾在家中工作了10年的保姆孙某有问题。2005年初，经熟人介绍，孙某来到冯女士家中工作，主要负责打扫卫生、送洗衣物等日常家务。几年后，冯女士发现孙某不如一开始般勤快细致，而且出现了谎报开销、偷用物品等行为。2015年，冯女士将孙某辞退，并且不再聘请长期保姆，而是通过正规平台找钟点工负责家务。
根据相关线索，警方初步判断前保姆孙某就是该起案件的嫌疑人。然而，按照冯女士的说法，孙某早在2015年便不在其家中干活，她是如何做到进出冯女士家中而不留下任何痕迹呢？
保姆儿子销赃还炫富
随着民警的进一步深入调查，销赃人员的身份水落石出，原来就是孙某之子陈某。陈某以奢侈品为母亲淘汰的为由，先是在苏州兜售，但出售价格较低，后在南京一家奢侈品二手回收店里卖到了高价，从此将该店作为定点销赃地，甚至因此在该店谋取了一份工作。经调查，陈某常在微信朋友圈中炫富，其晒出的手表、汽车钥匙与冯女士家中的物品高度相似。民警化装为买主，通过微信联系陈某购买了一款皮包，经鉴定与冯女士被盗的一款皮包为同一只。
9月下旬，警方分别在苏州和南京，成功抓获孙某和陈某，也解开了冯女士家中贵重物品被盗之谜。
偏门不锁给了她机会
原来，孙某离职后仍念念不忘老东家的奢侈品。由于在冯女士家中工作时间较长，她对冯女士的生活习性非常了解，知道冯女士很少清点自己的贵重物品。最关键的是，孙某知道冯女士家中一扇偏门经常不锁，便趁冯女士不在家时偷溜进屋。就这样，离职后孙某也能频频偷溜进出冯女士家中，盗窃皮包、手表、首饰等贵重物品，再将窃来的物品交由儿子陈某至各二手店出售。
据孙某交代，刚开始盗窃时，她还提心吊胆，但她发现冯女士一直没有意识到物品被偷，自己的形迹也没败露，就越来越肆无忌惮。
冯女士家中偏门经常不锁的粗心习惯为孙某的盗窃行为提供了很大的便利，警方广大雇主应做到经常检查门窗，定期清点财物。
记者获悉，经过几番周折和大量工作，警方最终追回了大部分赃物，追回的脏物包括价值数额较大的爱马仕鳄鱼皮包、首饰、手表等，销赃价格约为30万元。目前孙某因涉嫌盗窃已被逮捕，陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪也已被逮捕。
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