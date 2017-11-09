中国将打击刷单等网上销售造假行为 最高罚200万

美媒称，中国全面修改商业竞争法，解决深受不法行为困扰的电子商务行业的欺诈造假问题：从虚假好评到商人伪造销售量。
据美国彭博新闻社网站11月6日报道，为了解决网上零售问题，新修订的反不正当竞争法4日经全国人大常委会表决通过。新修订的法律明年1月1日起生效，但是却在“双11”减价狂欢数日前予以宣布。就销售收入而言，“双11”秒杀美国的“黑色星期五”。
报道称，中国这项法律最初于1993年生效，目的是保护消费者和企业利益免受不公平的市场行为损害。当时，现在中国人熟悉的几家网络公司巨头还无一存在。随着电子商务的发展与繁荣，相关问题也随之产生。
最新修订条款规定：经营者不得通过虚假销售量或是雇用“点击农场”增加好评量欺骗消费者。报道称，这类虚假做法越来越常见，惹怒了买家。新规定涵盖所有互联网商务范围，从网售产品到购买电影票乃至食品送货。
报道称，鸿鹄律师事务所上海办事处一位知识产权法律专家及合伙人说：“现在，不能删除差评或是雇人给好评。这是个可喜的变化，加强原有保护措施，打击市场侵权行为，这符合中国努力发展的整个大方向。”
报道表示，新修订的立法规定：企业应自我监督，维护市场秩序。根据所列举的惩罚措施，在销售量和意见反馈方面造假的网上商户将被罚款最高达200万元，或吊销营业执照。
全国人大常委会法工委经济法室副主任杨合庆说：“修订法旨在进一步完善不正当行为的规制规则，规范市场竞争秩序，保护经营者和消费者的合法权益。”
报道称，近年来中国网上商务深受“刷单”行为困扰，即制造虚假销量以提高排名或是吸引更多点击量。多数批评集中在市场领先者阿里巴巴身上。去年，这家总部在杭州的公司起诉了刷单平台。除了起诉之外，中国这家最大的技术公司还发出警告：违反其政策规定的商户可能被降低信用评分或被关闭。
报道称，中国公司在打击造假方面并非单打独斗。亚马逊网站也在想方设法杜绝欺诈性评论。脸书公司正在打击“假新闻”。
据报道，国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局局长杨红灿说：“在执法过程中，对于互联网领域的竞争一般采取审慎包容的态度，既要鼓励创业、创新，也要维护好市场竞争秩序。”
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