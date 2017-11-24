中国“蓝天保卫战”正在收复失地 企业也得到商机

日媒称，在中国，对于长期化的大气污染问题，政府和民间正在采取各种各样的应对举措，在问题无法立刻得到解决走向长期化的背景下，如何减轻大气污染的影响成为中国面临的课题。
《日本经济新闻》网站11月23日以《中国“蓝天保卫战”正在收复失地》为题报道称，社会上出现了向小学捐赠空气净化器的募捐活动，而在行政层面，除了企业停产外，各城市还采取了清扫路面抑制尘土等举措。10月下旬，上海市举办了一场盛大的募捐活动，发起人是由金融和物流等服务业相关企业组成的非营利团体上海现代服务业联合会，此次募捐活动的目标是募集慈善资金购买500台空气净化器，赠送给市内的幼儿园、小学和中学，力求“给孩子们的教室送去清新的空气”。
该联合会认为，孩子们在教室待的时间很长，由于人群密集等原因空气中的细颗粒物（PM2.5）等污染物会对孩子的身体健康产生影响，希望通过募捐活动让更多的人认识到应对大气污染的必要性。据悉，活动当天的开幕式上就筹集到了约66万元。
报道称，中国的大气污染问题以大城市为中心从上世纪90年代开始日趋严重，患上肺癌和支气管炎的人不断增多，如何守护自己、家人和孩子的健康成为民众十分关心的事，而对企业来说这种需求成为商机。
6月，第三届 “ECOTECH CHINA上海国际空气新风展”在上海举办，展会规模为过去最大的一次，共有467家企业参展，3天时间内吸引了近3万观众。在展会上，与植物一体化的“智能植物空气净化器”受到了人们的关注。
报道称，尘土被认为是污染源之一，空气质量明显不好的时候，很多地方政府就会清扫道路和洒水。江西省南昌市从2016年开始实施恢复道路本来颜色的“马路本色”行动，并给各地区的执行情况排名，以敦促彻底采取对策。
北京市提出要打好“蓝天保卫战”，积极与周边城市等合作预防空气污染。很多生产钢铁和水泥等的工厂停工，工程现场也被要求暂停施工。但秋季的北京空气本来就不容易流动，蓝天比较少。环保部高官解释说，空气污染不是短期内可以解决的问题，需要从长计议。
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