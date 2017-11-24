阿根廷失联潜艇或已耗尽氧气 专家称军费不足早晚要出事

法新社11月22日报道称，阿根廷海军今天说，正调查在南大西洋监测到的一个声音。在监测到该声音的几小时前，阿根廷海军与其失踪的一艘潜艇有过最后一次联络。潜艇上有44名艇员。
海军发言人恩里克·巴尔维对记者说，海军方面本月15日与“圣胡安”号柴电潜艇进行了最后一次联络，近三小时后，在海洋中监测到了“水声异常”，位于该潜艇的最后公开位置以北48公里处。
当被问及该声音是否有可能是爆炸时，发言人拒绝做出推测。
阿根廷官员说，“圣胡安”号在最后一次联络后，潜艇上的氧气够艇员在南大西洋的水下生存7天。格林尼治时间今天上午7点30分，这一时间点已过。
路透社11月22日报道称，搜寻一周多前在南大西洋失踪的阿根廷潜艇的工作，凸显了该国在20世纪80年代初军事独裁统治结束后面临的军费紧张和训练不足问题。
军事和政治分析人士说，在这个南美第二大经济体最近几十年来从一场危机陷入另一场危机之际，军费问题一直不是资金短缺的政府关心的头等大事，因此像阿根廷海军“圣胡安”号潜艇失联这样的事件也就随时有可能发生。
阿根廷1982年在福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛——本网注）战争中败给英国，此后，根据世界银行的统计数字，阿根廷的军费支出从占国内生产总值的2.16%减少到2011年的0.87%。
虽然去年该国军费在国内生产总值中所占的比例缓慢增至0.96%，这样的支出仍远低于邻国巴西和智利，这两个国家军费占国内生产总值的比例分别为1.3%和1.9%。
现在确定“圣胡安”号失联的原因为时尚早，紧张的搜救行动今天仍在继续。不过阿根廷潜艇舰队一直都是军队内部受经费不足困扰最严重的部门之一。
根据《简氏防务通讯》2016年5月的一篇报道，阿根廷潜艇舰队2014年的下潜时长总共只有19小时，而要“达到作战和训练需求”需要下潜190天。
阿根廷总统毛里西奥·马克里2015年竞选时承诺要加强军队实力。不过从他领导的政府发布的2016年国情咨文来看，国防部70%以上的预算用于发放军饷与抚恤金，而非作为发展军力的投资。
据《简氏防务通讯》报道，德国建造的“圣胡安”号潜艇1983年下水，从2008年开始在国内进行了升级改造，其中包括替换了4台柴油发动机。这艘潜艇在本月15日最后一次告知自己所处位置的前不久，曾报告出现断电问题。
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