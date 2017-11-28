中国楼盘命名偏爱异域风情：为营造“高端”感觉

港媒称，根据内地一家门户网站开展的一项调查，中国内地买房者喜欢名称与古老欧洲风情有关的楼盘。
据香港《南华早报》网站11月26日报道，该网站分析了内地137个城市的5.4万个住宅楼盘后，发布报告称，调查发现购房者偏爱欧洲，特别是法国风情。
报告称：“精明的开发商投其所好，在住宅的命名上大打异域风情牌……营造出一种‘高端’的感觉，仿佛住进这个小区，生活质量就可以和发达国家人民一样高。”
报道称，中国内地住宅楼盘中出现频次最高的3个地理词汇是巴黎、威尼斯和欧洲。随后是加州、罗马、香榭丽舍、维多利亚、托斯卡纳、海德公园和凡尔赛。
报道称，在描述自己的楼盘时，开发商喜欢使用“国际”、“阳光”、“金色”和“未来”等词。大约有4000个楼盘名称带有“花园”或“公馆”。
关于楼盘名称中描述位置的词汇，“中心”出现在1000多个楼盘的名称中，频次最高，随后是“水岸”和“中央”。
报道称，楼盘命名文化是中国内地住宅市场自上世纪90年代市场化以来最显著的一个特征。
在此之前，城镇居民主要住在工作单位建造的住房中，这些工作单位通常是中国内地企业或政府部门。这些住所被简单称作“大院”、“家属院”等。
报道称，近年来，尽管政府出台一系列措施限制购买住宅，以抑制房地产泡沫，但新建住宅价格仍在稳步上涨，这表明渴望改善居住条件的购房者有强劲需求。
该网站的报告称：“三十年过去……商品房占据了绝大多数的住宅市场，各家开发商之间的竞争也愈发激烈。”
实际上，除了给楼盘起异域情调的名称，中国内地房地产开发商还招募西方白人装作管理人员，以帮助促销楼盘。
报道称，一些野心勃勃的开发商走得更远。“天都城”是内地东部城市杭州郊区一个豪华的房地产开发项目。该项目因复制埃菲尔铁塔而出名。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost