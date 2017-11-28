为什么特朗普小儿子从来不笑

白宫最年轻的房客、11岁的巴伦•特朗普自从几个月前搬来华盛顿后，就成为媒体最关法的对象之一。
此前，巴伦一直和母亲留在纽约以免中断学业。来到华盛顿后，他的一举一动成为媒体焦点。
巴伦本周在白宫出席了两次传统的官方活动，分别是迎接圣诞树和感恩节前赦免火鸡。迎接圣诞树时，只有巴伦的母亲、第一夫人梅拉尼娅陪伴在他身边。
梅拉尼娅称赞圣诞树“很漂亮”时，巴伦表示赞同，但脸上的严肃脸色丝毫未变。11月21日巴伦和父母一起参加了赦免火鸡仪式。他一身正装：身穿灰色西装并佩戴深色领带。然而，尽管白宫花园的气氛轻松又融洽，巴伦依然没有露出一丝笑容，也没有说一句话。
美国媒体认为巴伦举止孤僻，还对他的外形变化产生了浓厚的兴趣。如今这个孩子的身高已经超过了身高1.8米的母亲。专家估计，等巴伦到了18岁，身品可能超过1.96米的哥哥埃里克，成为特朗普家族个子最高的成员。
还有媒体指出，巴伦的曝光度超过了前总统奥巴马的两位千金马莉娅和萨莎。在巴伦这个年纪，两姐妹很少陪同父母出席公开活动。奥巴马上任时她们的年龄分别是9岁和6岁。然而，巴伦却已经在记者会和演讲活动等许多公开场合露面。
巴伦外形颇似父亲特朗普，简直就是他的翻版。梅拉尼娅曾在接受美国媒体访问时表示，巴伦是—个思想坚定的孩子，很特别也很聪明。
他非常独立，而且颇有主见，清楚自己想要什么。他在外形上结合了特朗普和梅拉尼娅的特点，但性格上与特朗普别无二致，因此有“小唐纳德”之称。
巴伦和父奈特朗普一样都喜欢打高尔夫球，每到周末父子俩就会一起打球。他也喜欢电子游戏，不过他曾对母亲表示长大想当个商人。
如今巴伦在华盛顿市郊的圣安德鲁主教学校上六年级，每年学费是4万美元。他是第一个选择就读这所学校的总统子女。该校共有约600名学生。
当美国总统的孩子并随时曝光在媒体闪光灯下绝非易事。前总统克林顿的千金切尔西就深有体会。
父亲执政时期适逢切尔西的青少年时期，她在白宫度过了从1993年到2001年这段令人煎熬的时光。今年1月，她曾公开维护巴伦说：“巴伦应当和所有孩子一样有权享受童年时光。”
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