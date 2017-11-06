中国式移动支付获世界银行点赞，欲在全球推广

日媒称，支付宝正在全球发挥着影响力。支付宝不仅在中国推动实现无现金交易，还吸引了世界银行的目光。
据日本《朝日新闻》11月3日报道，世界银行期待支付宝可以发挥向贫困群体提供金融服务的作用。
在日本，支付宝目前主要是面向中国游客，但蚂蚁金服也在推进让日本人利用支付宝的计划。
在北京建国门经营早餐摊点的黄先生说：“用支付宝可以节约找零钱的时间，非常方便。”店家贴出二维码，客人用智能手机扫描二维码，输入支付金额，可以迅速完成支付。据黄先生介绍，现在用现金支付的客人占三四成。
报道称，支付宝可与银行账户等关联，可以从银行账户划款，中国国内支付宝用户已达5.2亿人。
支付宝最初是用于网上购物，2011年开始采用读取“二维码”的方式，实现了在实体店支付。人民币最大面值是100元，金额较小，人们比较乐于选择支付宝结算。信用卡支付需要商家用POS机划卡，而支付宝仅需要扫描二维码就可以完成支付。因此，支付宝在很短时间就实现了普及，中小企业和流动摊点等都接入了支付宝。
报道称，10月中旬在华盛顿召开的世界银行秋季年会上，世界银行行长金墉多次提到支付宝。金墉认为支付宝使金融服务变得完美，对支付宝的一系列功能表现出强烈期待。
在智能手机中下载支付宝APP，就可以建立接收资金的账户，即使没有银行账户的人也可以进行小额贷款。世界银行正与阿里巴巴等企业合作，探索在部分发展中国家利用科技手段来解决中小企业融资难等问题。
蚂蚁金服现在正着力开拓海外市场，以与各国企业合作的形式打入各国市场，在当地推广支付宝。现在，国外已有34个国家和地区的3.6亿人在利用支付宝，其中印度用户最多，有2.5亿人在使用支付宝。
蚂蚁金服CEO井贤栋表示，我们正考虑将在中国获得的成功经验用于为其他新兴国家提供服务，如果给个人和企业提供良好的环境，也会为我们的成长打下基础。
日媒称，支付宝实际上已经在日本社会渗透。虽然现在只是在日本的中国人会利用支付宝，但日本已经有约3万商家接入支付宝，旨在方便访日游客购物消费。
据蚂蚁金服介绍，10月1日至7日，日本国内的支付宝交易数膨胀至去年同期的16倍，平均利用额度是2040元人民币。
蚂蚁金服正推进在日本普及支付宝的计划，使日本人也成为支付宝用户。据蚂蚁金服日本法人负责人陈清扬介绍，现在开拓加盟店也是为拓展日本客户做准备。
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