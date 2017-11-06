日本一公司规定：员工不吸烟 每年多放六天假

据美国《纽约时报》网站报道，今年夏天，日本一家营销公司的员工注意到同事们的工作时长各不相同。
Piala公司约三分之一的员工是吸烟者，每天上班期间会时不时离开工位去抽烟。虽然吸烟的员工把一些时间花在了工作之外，但所有员工都在同一时间下班回家。
不吸烟的员工向公司老总抱怨了这种不公平。老总今年9月采取的对策在日本——这个吸烟现象依然普遍、员工假期很短的国家——引起了关注。这家公司宣布，不吸烟的员工每年可以多休六天假。
“我希望通过奖励而不是惩罚或强制手段来鼓励员工戒烟，”公司首席执行官飞鸟高雄（音）在接受《日本时报》记者采访时表示。
目前为止，奖励办法取得了一些成效。公司方面称，在9月宣布这一办法之后，已有4名员工决定戒烟。
政府数据显示，日本有20%的人吸烟，最近几十年里大幅下降，但仍是世界上的最高比例之一。吸烟始终是日本文化和工作环境的组成部分，各公司普遍为员工提供专门的吸烟室。
美国的公司通常对吸烟采取比较具有惩罚性的立场，向吸烟员工收取更高的医疗保险费用，并禁止他们在公司区域内吸烟。
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