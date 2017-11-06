短期因素掩盖安倍经济学失败 日本长期经济前景黯淡

西媒称，日本首相安倍晋三领导的执政联盟赢得上月举行的众议院选举，这主要得益于日本经济临时出现意想不到的复苏趋势。但若没有重大结构性改革提高生产率，日本经济长期前景依然黯淡。在安倍的领导下，提高生产率的结构性改革的核心——劳动力市场改革依然会被忽视，因为它与安倍坚持的选举目标相冲突。
据西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站11月3日文章称，问题在于日本当前经济趋势是周期性的，得益于大批财政刺激措施的支持，这些措施在明年4月就会终止。
文章称，日本经济的长期趋势显然不容乐观。即使政府达到了使入境游客数量翻番的宏大目标，它对于日本经济的贡献也是微不足道的。长期增长的关键在于被安倍经济学所遗忘的“第三支箭”，即结构性改革。与此同时，安倍经济学的前两支箭——财政刺激和量化宽松的货币政策，正在失去效力。
安倍在选举期间声称安倍经济学取得成功。然而没有重大的结构性改革，日本经济将继续被世界经济发展所影响，前景日益黯淡。而对于安倍所承诺的“强大日本的回归”，需注意日本当前经济规模已经远远小于过去，对全球增长的贡献甚至少于印尼和韩国等其他亚洲国家。
文章称，支撑安倍胜选的最重要因素无疑是最近日本经济意外向好。事实上，2017年第二季度的国内生产总值环比增长1.0%，实现连续6个季度增长。如果以此来分析，可以说安倍经济学取得了部分成功，因为它的主要目标就是实现日本经济的稳定。
问题在于安倍经济学的“第三支箭”——对于提高潜在增长率至关重要的重大结构性改革，至今没有实施。由于安倍在结构性改革方面迟疑不前，日本央行和政府在出台抵制结构性改革副作用的政策上也动作迟缓。因为重大改革可能会导致较高失业率从而产生短期的负面效果，所以日本正在失去推动劳动市场改革和放松调控的绝佳机会，这两者都能提高长期潜在增长率。
文章称，安倍经济学的另一个缺陷是放松调控不够。日本经济以严格管制闻名，市场竞争有限，而这一点在安倍经济学推出后并未得到太大改变。市场的高度管制，尤其是对专业服务、电信和能源领域的管制提高了市场准入壁垒，不仅限制投资，还损害了竞争力。由于日本的劳动人口不断老化、减少，放松调控以提高潜在增长率显得更加重要。
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