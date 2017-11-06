泄密文件揭惊人财务秘密 英女王在避税港有大笔投资

外媒称，英女王在2005年通过私人投资工具向开曼群岛基金投资750万英镑。
据英国《金融时报》网站11月6日报道，大量财务文件的曝光揭示了数以百计知名公司和个人的离岸利益，包括英国女王的私有财产向开曼群岛的一支基金投资数百万英镑。
报道称，这次爆料是世界各地记者长期调查的结果，他们查看了专业服务公司和离岸公司注册机构的1340万份文件。
英国广播公司（BBC）和《卫报》表示，女王在2005年通过私有财产——兰卡斯特公爵领地（Duchy of Lancaster）——向基金Dover Street VI Cayman Fund LP投资750万英镑。
据《卫报》报道，该基金之后投资于私人股本投资工具Vision Capital Partners，后者进而买入两家英国零售商的股权——外卖酒连锁商店Threshers和零售商BrightHouse。
BBC表示，这些投资并无非法之处，也并不表明女王没有缴税。但BBC表示，或许可以质问女王是否应该在境外投资。
女王的一位发言人告诉《卫报》，兰卡斯特伯爵领地对一支开曼群岛基金仍有投资，但对投资于BrightHouse并不知情。该发言人表示，女王自愿为兰卡斯特伯爵领地及其投资所得缴税。
如果投资者来自不同的司法管辖区，离岸基金往往被用于避免双重征税，并确保税收中性。
报道称，《卫报》表示，这些数据还揭示了美国总统特朗普的内阁成员、顾问和捐赠人的大量境外交易，包括俄罗斯总统普京的女婿共同所有的一家公司向美国商务部长威尔伯·罗斯旗下航运集团支付的大笔款项。
据《卫报》报道，罗斯的新闻秘书詹姆斯·罗卡斯在一份声明中表示，罗斯所持有的投资与他在贸易和工业领域的政府职责并无冲突。罗卡斯说：“罗斯部长自请回避任何聚焦于远洋航运船舶的事务。”
《卫报》还报道，它还发现了一个此前不为人所知的4.5亿美元的离岸信托，其遮蔽了保守党前财务官和副主席迈克尔·阿什克罗夫特勋爵的财富。阿什克罗夫特勋爵的发言人告诉《卫报》，勋爵从未参与逃税、滥用性质的避税、利用虚假机构避税，“有关他曾经有这种行为的任何明示或暗示，都将受到强烈抗辩”。
报道称，此次曝光的材料来自两家离岸服务提供商以及19个避税天堂的公司注册机构，材料由德国报纸《南德意志报》取得，并由国际调查记者联盟（ICIJ）与《卫报》、BBC和《纽约时报》等合作伙伴分享。
《卫报》表示，此次文件泄露的核心是Appleby，一家大约有470名员工，在多地运营的律师事务所。该律所为全球公共和私营公司、金融机构和富人提供顾问服务。
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