台网友问22万能否在大陆舒服过一辈子 陆网友：不够买厕所

中国大陆“天涯论坛”作为两岸网友沟通的热门平台，逐渐成为了台湾网友了解大陆的渠道。不过，经常“潜水”的网友发现，有许多台湾网友并不了解大陆，甚至提出“大陆是否还在点油灯”等问题，令人哭笑不得。
这两天，一位台湾网友就发帖询问：“100万新台币能在大陆舒服过一辈子吗？”随后，这名网友又进一步追问，娶老婆够不够？此贴立刻引来众网友围观，有大陆网友神回复：“买我家厕所都不够。”
让我们先来换算一下，100万新台币折合人民币约为22万元人民币，用22万元在大陆生活是什么概念？网友粗略地算了一笔账，假设一个人只活50年，那么这辈子每年也仅有4400元的生活费……
帖子上，大陆网友也纷纷给出了自己的答案。
坐标成都的网友表示：“25万人民币，成都买一台大众奔腾低配或者一个厕所。”
云南网友表示，22万刚好够在云南付个房子首付。更有居住在一线城市的网友表示：“在北上广深你这100万新台币连个厕所都买不起。”也有住在县城的网友表示：“就我们县城一套三室一厅毛坯房还四十多万呢。”还有网友说：“22万人民币过一辈子，连个首付都付不起，农村盖房子都只能造个壳子。”
也有网友泼了盆冷水：“看你这辈子多长了。”
不过，值得一提的是，近年来，也有许多来过大陆的台湾年轻人洗刷了以往的“偏见”，在对大陆产生“好感”之情时，也对台湾发展产生了危机感。
近日，台湾知名论坛PTT上就有台湾网友抱怨，自己的女朋友去了一趟大陆就要与他分手。
谈及原因，该网友透露，自己的女友曾来大陆游学半年，在当地认识不少朋友，因此爱上大陆。不过，来过大陆的女友发现台湾与大陆有了不小的差距，并认为大陆青年个个年轻有为，甚至开始有点“嫌弃”自己眼中这个“混日子”的台湾男友。该网友因此愤愤不平，埋怨女友“整个人都变了。”留言板上有网友奉劝：“或许你也应该到大陆看看。”
2014年曾在北京大学作交换生的台生张纬麒就曾感慨，报纸杂志以及身边一些亲友学长学姐都声称，大陆是一个比较封闭的社会。但他认为，两岸间有很多误解，不是开放久或不久的问题，而是台湾现在普遍格局不大。台湾年轻人应多到外面看看，“不是关起门来，就可以过一辈子的”。“当你认识很多大陆人时，会觉得自己像井底之蛙，外面世界一直在改变。”
在通信渠道不发达的时代，或许因为信息不对称两岸之间会存在诸多误解，但这样的事情发生在如今，俨然变成了一则笑话。当台湾年轻人了解到真正的大陆，相信“吃不起茶叶蛋”这样的笑话会越来越少。
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