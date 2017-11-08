“中国制造”向质量时代过渡：致力赶超德美日

西媒称，中国近年来努力改变中国货质量不高的名声，重组工业结构，从数量时代向质量时代过渡，致力于超越德国、美国和日本。
据西班牙《世界报》11月6日报道，在欧洲国家很多社区里都会存在一两个可以满足任何生活基本需求的中国小商品店。即便是在大超市里也经常会遇到贴着“中国制造”标签的商品。
报道认为，这毫不稀奇，因为中国已经成为世界最大商品和服务出口国。中国能够取得如此成绩也绝非意外。移居海外的华人富有经商头脑，懂得如何将便宜的中国商品运送到外国。虽然利润微薄，但在他们的努力下，中国商品很快就占据了海外市场。于是中国也变成了名符其实的“世界工厂”。很多欧洲人对此都有切身体会。在西班牙就有很多华人开的“百元店”，里面各种生活用品应有尽有。
报道称，2016年中国对外贸易占GDP（国内生产总值）的比重达到37%，当年出口了价值高达2.06万亿美元的商品。其最主要的贸易伙伴是东南亚国家、美国和欧盟国家，尤其是德国。但是，一直以来中国的竞争力都并非建立在设计和质量的基础上，而主要依赖于数量、品种和价格，尤其是低廉的价格让其挤占了很大市场空间。
报道称，但如今，中国决定在“十三五”期间将提供巨额融资，助力“中国制造2025”。中国希望通过“中国制造2025”战略，重组工业结构，从数量时代向质量和效率时代过渡，以期赶超德国、美国和日本。
报道称，这项任务异常艰巨，要想打破旧有模式谈何容易。但是中国政府将眼光放得更加长远，力争5年一个台阶，最终实现经济转型的目标。如今中国无论在公共领域还是在私人领域，都将重点放在了发展高科技、可再生能源、人工智能、航天科技等方面，并把发展建立在促进创新和保证质量的基础上。
报道称，中国为“中国制造”正名的努力已经初见成效。普通人生活必不可少的手机就是一个最佳范例。2011年在中国国内市场中，销售榜单上根本没有国产手机的踪影。如今中国品牌的手机已经打入国际市场，广受外国消费者喜爱。随着中国制造的手机逐渐走进欧洲人的生活，西方世界对中国的看法也逐渐出现了改观。
报道称，除了手机，物联网和电商巨头也在国际上为中国提高了声誉。与此同时，海尔、海信、美的等家电品牌也开始赢得欧洲消费者的信赖。
报道表示，根据世界知识产权组织发布的2016全球创新指数，中国第一次跻身25强，排名位列中等收入经济体第一位。今年以来，中国继续在科技创新领域屡创佳绩。诚然，中国依然有很长的路要走，但是这一天终将到来。
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