研究称年轻人血浆或可缓解老年痴呆症状

美媒称，斯坦福大学的研究人员宣布了一项新研究的初期研究结果，这项新研究是把年轻捐献者的血液输入一些中、轻度阿尔茨海默病患者体内，以期缓解病情，这一切听上去不像是真实的科学，倒像是科幻小说。
据美国《时代》周刊网站11月4日报道，这篇论文4日在波士顿举行的阿尔茨海默病临床试验会议上发表，它不像看上去的那般离谱。斯坦福大学的科研人员一直是“联体共生”领域的先锋，“联体共生”就是把年轻小鼠与年老小鼠的身体连接起来，使它们共用血液系统。在早期的研究中，他们惊讶地发现，年轻小鼠开始呈现出老年新陈代谢的特征，还出现了一些慢性病。在后来的研究中，科研人员向年老小鼠体内输入年轻小鼠的血液，研究结果更加令人瞠目结舌。年老小鼠的记忆力——即它们完成迷宫的能力以及间隔一段时间后寻找某一目标的能力——开始呈现改善的迹象。
受到上述研究结果的鼓励，斯坦福大学另一个研究团队开始研究人类的大脑是否也会出现类似的变化，特别是早期阿尔茨海默病患者。
于是，他们招募了9名志愿者，要求他们连续4周来到实验室，有的输入从年轻人体内抽取的血浆，有的输入安慰剂。他们在6周后再来实验室，接受另一个为期4周的疗程，但上次输入血浆的志愿者这次改输安慰剂，上次输入安慰剂的志愿者则改输血浆。他们后来又招募了9名志愿者，在4周时间内只输入血浆，不输入安慰剂。
斯坦福大学神经病学与神经科学系临床副教授、该试验的首席研究员莎伦·沙说：“我们并没有指望认知评测结果会有任何变化。”
然而，这正是他们所发现的。在18名志愿者身上，那些血浆似乎发挥了作用。输入血浆的人在一些自理能力评测中显现出统计学意义上的重大改善，比如独自购物、管理个人财务、对账的能力。他们没有研究记忆力等认知功能的变化，也没有研究阿尔茨海默病标志物的变化。
虽然不清楚年轻人的血浆如何使这些人的身体机能得到改善，但是莎伦·沙说，年轻人的血浆可能含有某些再生因子，促使细胞和组织——包括大脑内的细胞和组织——保持健康。
下一步要尝试在更大群体中复制这一效果。如果验证有效，那么阿尔茨海默病的研究人员或将掌握另一种研究策略并开创新的疗法。
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