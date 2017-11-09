日本快速扩充水下舰队：第10艘苍龙级潜艇下水

英国《简氏防务周刊》网站11月7日报道称，日本造船企业川崎重工业公司在一份媒体声明中表示，该公司为日本海上自卫队建造的第10艘苍龙级柴电动力攻击潜艇首次下水。
这艘长84米的潜艇被命名为“翔龙”号（舷号SS510），于11月6日在川崎重工神户工厂举行的仪式上首次下水。这是该公司建造的第5艘苍龙级潜艇，另外5艘苍龙级潜艇由三菱重工业公司制造。“翔龙”号潜艇2015年3月开始建造，预计将在2019年正式开始在海上自卫队服役。
第9艘苍龙级潜艇“清龙”号于2016年10月首次下水，预计将在明年开始服役。
据《简氏战舰年鉴》称，苍龙级潜艇宽9.1米，舰体吃水深度8.4米，浮出水面时排水量2947吨，下潜时排水量4100吨。该型潜艇装备两台川崎12V 25/25柴油发动机和4台川崎-考库姆V4-275R斯特林不依赖空气动力推进系统，水下航速最高可达20节，水面航速最高12节。
苍龙级潜艇装备533毫米鱼雷发射管6根，可发射日本开发的89式重型鱼雷。苍龙级潜艇还可以针对水面目标发射UGM-84C“鱼叉”中程反舰导弹。每艘潜艇还装备两个水下电子对抗发射装置。
日本海上自卫队如今有8艘现役的苍龙级攻击潜艇，最新的一艘“赤龙”号潜艇于今年3月开始服役。第12艘也是最后一艘苍龙级潜艇的制造经费已经在日本的2016财年预算中通过。
除了苍龙级潜艇，日本海上自卫队现在还有11艘现役的亲潮级攻击潜艇。
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