中国创业精神值得学习：某些领域中企早已成先驱

日本《朝日新闻》11月8日发表文章称，中国已是IT发达国家，作者系东京大学社科研究所副教授伊藤亚圣。具体摘要如下：
笔者从今年4月开始，在中国深圳大学对风险投资企业开展研究。
中国风投企业的企业价值和投资额在全球排名第二，仅次于美国。尤其是在居住人口平均年龄不到35岁的深圳，年轻人正纷纷创业。我采访的企业涉及种种领域，包括智能手机、无人机、虚拟现实、网络安全技术、基因解析、人工智能等等。
这些企业的经营者，大多出生于上世纪八九十年代，瞄准着全球市场。目前技术发展和变化的速度极快，如果不经常更新信息，就不能生存下去。
在日本人对中国的认识中，也许“贫穷”“山寨”等印象根深蒂固。现在中国也的确还存在这样的问题。但是，依靠便宜的人工费来实现两位数的经济增长已经是过去的事情。深圳当地的企业大疆在无人机领域已是全球第一，智能手机制造商华为可以自主开发作为产品核心的半导体零部件，拥有很强的技术力量。今年中国申请国际专利的件数可能会超过日本。
上述情况不是突然发生的。被称为“世界工厂”的中国，从本世纪初开始就承担着全球大牌汽车、复印机、手机等各领域产品的生产制造。从中积累起技术经验的人们，渐渐开始创业。美国大学对各国创业意识进行的调查发现，中国创业意识强，而日本创业意识弱。不仅是年轻人，中国技术人员也会辞去公司工作，自己创业。
实际上，中国也存在适宜创业的环境。即使是不知道能不能畅销的产品，也有基金或投资人抱着热销的期待而积极投资。
政策也发挥了支持作用。为解决年轻人就业难问题，政府通过税收优惠和财政支持等来支持创业。中国领导层提出的发展战略“大众创业、万众创新”，可望在今后继续得到贯彻。
世界的潮流是数字化。能跟“GAFA”（美国的谷歌、苹果、脸书、亚马逊）等IT巨头抗衡的，是拥有数亿用户的腾讯、阿里巴巴等中国企业。可以说，在某些领域，中国企业已经成为世界先驱。
日本与中国在经济发展阶段、人口结构方面都不同，被用来直接比较有失公平。但是，跟日本同样苦于少子化、老龄化的法国，也出现了年轻人创业的潮流。虚心学习包括中国在内各国的变化，对日本来说是有意义的。
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