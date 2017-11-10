印度成功试射国产巡航导弹：可携核弹头 曾试射4次失败3次

英国《简氏防务周刊》网站11月7日报道称，在上一次试射失败近一年之后，印度国防研究与发展组织于7日成功试射了印度本国研制的亚音速“无畏”巡航导弹。
印度政府的新闻信息局在一份声明中说，这枚长6米、可携带核弹头的对地导弹在位于印度东海岸的钱迪普尔综合试验场发射，飞行了50分钟，飞行距离为647公里。
新闻信息局说：“此次试射实现了所有目标，增强了相关科学家的信心。”新闻信息局指出，对导弹的跟踪使用的是陆基雷达，其他指标则由国防研究与发展组织开发的本国遥测站监控。
印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼称赞导弹的成功试射，并对此次成功的试射将使印度加入具有部署“这一复杂技术和拥有亚音速巡航导弹能力的”少数国家行列表示乐观。
去年12月21日，国防研究与发展组织设计的这款导弹在第四次试射中失败。当时，官方消息说，发射不久，“无畏”巡航导弹自带的飞行控制软件失灵，导致导弹偏离预定飞行轨道，迫使设计人员中止飞行，在孟加拉湾上空摧毁了导弹。
“无畏”巡航导弹直径0.52米，重1吨，配备一对翼展2.7米的锥形翼，通过一个可分离固体火箭助推器进行加速。导弹巡航速度为每秒270-305米，据称最远打击距离可达1000公里。
国防研究与发展组织的科学家们称，此型导弹十分机动，可以在不同平台发射，并能在多个目标中精确击中单一目标。不过，这些尚需得到证实。
“无畏”导弹一旦开始服役，将为印度军方提供重要的战斗力，特别由于据称这一导弹具有可以从不同平台发射的能力。
“无畏”导弹的设计理念是可以携带多种弹头。据报道，此次试射成功，也是对巴基斯坦今年初成功试射射程为500至700公里、可携带核弹头的“巴布尔”巡航导弹的回应。“无畏”巡航导弹的开发旨在为射程较短，但速度要快得多的“布拉莫斯”超音速巡航导弹家族提供补充。
另据俄罗斯卫星通讯社11月7日报道称，据印度国防部消息，印度7日成功试射自主研发的“无畏”亚音速巡航导弹。这是该导弹自2014年以来首次被公认试射成功。
印度自2013年以来共进行了4次（不包括11月7日的试射）“无畏”导弹试射，但仅有一次被公认取得成功。上一次试射于2016年12月举行，国防研究与发展组织将那次试验评定为“彻底失败”，因为导弹在飞行不到两分钟后开始偏离既定轨道，最终导致装置自毁。
台湾“中央社”11月8日报道称，印度经10年研发，7日成功试射自制的“无畏”巡航导弹，可将核弹头的投射能力延长至1000公里，能有效打击印度的潜在敌人。
这款“无畏”导弹可从陆地发射、低空飞行接近并摧毁目标。
印度国防部长西塔拉曼表示，“无畏”导弹试射成功，将为其在印度陆军服役铺平道路。
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