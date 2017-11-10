中国乘用车销售连续六个月增长 合资品牌销量好

美媒称，中国广义乘用车10月份的销量已连续第六个月增加。通用和本田在这个世界第一大汽车市场售出了更多新型车。
据彭博新闻社网站11月8日报道，全国乘用车市场信息联席会（CPCA）8日在声明中说，中国10月份轿车、SUV和多用途汽车等的零售量达到230万辆，同比增长2.7%；1-10月份上述乘用车销量达1894万辆，同比增长1.4%。
CPCA秘书长崔东树说：“合资企业品牌，尤其是日本汽车，销售业绩良好。”他指的是日本与当地合作伙伴在中国联合生产的汽车型号。崔东树在该协会发布数据前说：“他们通过在中国推出更多适合当地市场的新车型（特别是SUV）提高了竞争力。”
报道称，在年初政府提高汽车购置税导致买家减少后，汽车制造商提供了更大的打折力度并推出了更多新车型来吸引顾客，因此最近几个月中国的广义乘用车销量大增。
数据显示，10月份通用汽车及其合资企业在中国市场零售销量共计382723辆，同比增长10.7%。本田同月售出132807辆汽车，同比增长14%。
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