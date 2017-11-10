日本七旬“黑寡妇”被判死刑 为保险金毒害多名男伴

德媒称，日本70岁女富翁11月7日因杀害三名男子而被判死刑，被害者包括她的丈夫。她被指杀害伴侣霸占财产。
据德国《世界报》网站11月7日报道，她已经70岁了，眼下她将被处以死刑——百万富翁、身边伴侣一直都是有钱人的笕知佐子被控杀害了三名男子。
报道称，日本京都法院11月7日宣判笕知佐子杀害三名男子（其中包括她的丈夫）罪名成立。此外这位曾经的女富翁还被判一项杀人未遂罪。
报道称，审讯在日本引起极大轰动。日本媒体将她与在交配后吃掉雄性配偶的雌蜘蛛相比，称其为“黑寡妇”。
根据指控，笕知佐子杀害受害人以获得他们的财产。她的目标永远都是同样的。她的部分伴侣通过婚介中心认识，她专门寻找富有但没有子女的男性。
报道称，在她用氰化物毒害这些男子之前，她会为他们上高额的人寿险。据称她用这种方式在十年时间里获得了约合770万欧元的财产。
据报道，在她被捕之后，笕知佐子先是宣称自己是无辜的，她只是“命运多舛”。7月份审讯开始时她一直保持沉默。后来她出人意料地承认在2013年杀害了她的第四任丈夫。她的辩护律师以她有老年痴呆的轻微症状为由进行辩护。
报道称，日本是除美国之外唯一还在实行死刑的重要发达国家。尽管有欧盟国家和人权组织抗议，但多数日本人仍支持以绞刑方式执行死刑。
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