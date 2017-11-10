力挺特朗普“新战略”？北约向阿富汗增兵3000

法新社11月7日报道称，北约秘书长斯托尔滕贝格7日在布鲁塞尔宣布，北约决定将协助阿富汗部队的特派团从1.3万人增员至1.6万人。
斯托尔滕贝格在北约总部布鲁塞尔记者会上解释说，“增兵后特派团人数将达到1.6万人，主要针对部队训练”，尤其是特种部队，并帮助阿富汗军队“发展空军力量”和在军校中的培训工作。
目前，“坚定支持特派团”有1.3万名士兵。北约将于29国防长会议的第二天（9日）上午正式作出这一增兵决定。
外交消息人士向记者透露，美国或将为此次特派团增兵提供2800人，其他成员国及其伙伴将提供700人。
10月初，美国驻北约大使凯·贝利·哈奇森指出，美国要求北约盟友向阿富汗增派“约1000人”来支持特朗普总统宣布的“新战略”。
针对塔利班分子重夺地盘并控制阿富汗近40%领土的情况，美国在对阿富汗形势进行了漫长的评估之后于今年8月确定了新战略。
斯托尔滕贝格强调，“坚定支持特派团”“不会再进行作战行动”。
美国还派遣了特种部队协助阿富汗士兵打击塔利班分子，在北约特派团的框架外展开行动。
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