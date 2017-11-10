中美签90亿美元商业大单

外媒称，特朗普总统8日在北京进行国事访问之初，中美两国的公司签署了约90亿美元的近20项协议。
据法新社11月8日报道，美国商务部长威尔伯·罗斯和中国国务院副总理汪洋见证了在人民大会堂举行的签约仪式，但他们没有立即透露关于这19项协议的细节。
汪洋笑说，8日只是“暖场”，“好戏在明天”。
报道称，特朗普计划利用这三天的访问提及中国对美国的巨额贸易顺差。根据8日公布的数据，10月份中国对美国的贸易顺差额较上月略有下降，为266亿美元。
罗斯说：“解决中美贸易不平衡一直是特朗普总统与习近平主席合作讨论的核心问题。”他说：“为这些公司提供公平互惠的待遇是双方共同的目标。”
汪洋说，经济协议是双边关系的重要支柱，并表示他相信这些协议将有助于稳定双边关系。
据路透社11月8日报道，美国商务部长罗斯8日在北京表示，美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周在北京的会谈将重点讨论两国间的贸易不平衡问题。
罗斯是在出席两国之间价值约90亿美元的商业协议的签字仪式时透露上述信息的。这些协议是特朗普访华日程的一部分。
中国国务院副总理汪洋在签字仪式上说，中美两国企业签署的协议将有助于两国关系的整体稳定。
另据法新社11月8日报道，8日公布的官方数据显示，中国对美国的贸易顺差10月出现小幅收窄，但仍然处于高位。美国总统特朗普已抵达北京，预计将展开艰难的经济对话。
报道称，在对北京为期三天的首次国事访问期间，特朗普预计将就减少美国巨额贸易逆差的问题与中国国家主席习近平进行磋商。
据悉，两位领导人将见证金额达数百亿美元的商业协议签署。
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