中国液态天然气需求“爆棚”：槽车运输忙不停

英媒称，随着中国推动减少使用煤炭，天然气卡车运送服务业者如雨后春笋般成长，此一现象带动国内天然气现货市场呈现特有的欣欣向荣。
路透社11月9日以《中国环境治理带动LNG需求爆棚》为题报道称，旅馆、医院和工厂今年都淘汰燃煤锅炉，改用天然气锅炉，这创造出数以千计需求殷切的独立天然气用户。但由于管线铺设不足及储气槽短缺，国内用户纷纷向华普燃气等贸易商争取进口或国产天然气的供应。
报道称，担任民营企业唐山华普燃气有限公司的采购销售经理李瑞鹏主要向所在地唐山方圆500公里的客户输送液态天然气（LNG）。他表示，“9月起订单暴增，有些要求第二天就交货，”工厂和旅馆业者都要求赶快供应天然气。
据报道，他现在每天派出近40辆槽车，是六个月前的两倍，每辆可装载20公吨LNG。这项业务吸引客户的主要是交货迅速，以及定价相对便宜。
报道称，为了治理污染，中国要求北方近30个城市冬季采用天然气供暖，李瑞鹏和他的同行在今年冬天中国的燃料供应中料将发挥重要作用。新增需求已让现货天然气价格在过去一个月劲升。
报道称，“由于管网不足，也缺乏存储设施……这使得槽车运输LNG成为中国的一项独特的业务。”咨询机构思亚能源执行总监陈竹表示，2017年中国天然气总消费量约2400亿立方米，槽车运送量可能占了1/10，相较之下，2014年的比例只有5.6%。
报道称，中国首辆天然气槽车于2003年上路，新疆广汇能源等公司运营的槽车要长途跋涉一周多，从偏远的西北部气田运输到5000公里以外的南方工厂。
报道称，中国步调快速的现货LNG交易大多以中国特有的方式进行，华普燃气的李瑞鹏就是通过手机查询价格再下单。李瑞鹏是运送进口天然气的专家，他的公司与中海油在天津LNG接收站签订年度合约，确保取得天然气，另外也从曹妃甸取得现货船货，以配载13米长槽体的半挂车，储存LNG低温液体，供应给客户。
报道称，在忧心冬季需求之际，现货LNG价格大涨，这已吸引远从挪威及美国等地运来的船货。近期路透社记者参访中国石油天然气公司位于唐山曹妃甸的天然气进口码头，在来自澳洲的一艘天然气货轮靠港之前，一个巨大的停车场上排着长长的槽车队伍。
报道认为，从中国最大燃气分销商新奥能源到华普燃气这种相对小型的供应商，今年都大举投资扩充运输车队，每辆运输车造价将近100万元人民币。根据经营该码头的中石油京唐液化天然气公司提供的数据，曹妃甸槽车装运LNG销售至10月中旬止暴增至4.80亿立方米，是2016全年的六倍。
“我们必须将加气站的人力增加一倍，并以轮班的方式充灌槽车，”中石油京唐液化天然气公司办公室主任顾雯雯表示。
据报道，李瑞鹏的公司计划将车队扩大一倍，他称业务只会越来越繁忙。他称，“我讲电话已经讲到连我五岁女儿都知道LNG行情。”
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