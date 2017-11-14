美日澳印四方首谈印太合作

印度、美国、日本和澳大利亚11月12日在东盟峰会间隙举行了“印度洋-太平洋+”的首次会议，对建设“自由、开放、繁荣、包容的印度洋-太平洋地区”表示了支持。
在这次四边会议上，印度的代表是负责东亚事务的联合秘书普拉奈•维尔马和负责南亚的联合秘书维奈•库马尔。美国派出了负责南亚事务的助理国务卿爱丽丝•韦尔斯。曰本派出外务省综合外交政策局局长铃木哲参加对话。
消息人士称，此次活动相当成功。印度外交部说：“讨论的重点是在共同的愿景和价值观的基础上展开合作，在一个相互联系度越来越高的地区推动和平、稳定与繁荣。”
一位不愿透露姓名的与会者说，此次磋商“具有建设性”。对话最重要的内容包括在印度洋-太平洋地区维护“基于规则的秩序”，对印度洋-太平洋地区和朝鲜发生的事件进行了回顾。
澳大利亚在会谈结束时发表声明说：“官员们探讨了实现共同目标和应对该地区共同挑战的方法。这包括在印度洋-太平洋地区维护基于规则的秩序、航行自由和飞行自由、加强连通性、打击恐怖主义和维护海上安全。”日本和美国也发表了类似的声明。
【印度Zee新闻网站11月12日报道】印度、美国、日本和澳大利亚的官员今天举行了广泛的会谈，以在战略地位重要的印度洋-太平洋地区谋求共同利益。
这次会议被视为四方安全对话形成的第一个大动作。在会议上，官员们除了深入探讨有效打击恐怖主义威胁和应对其他安全挑战的问题，还认真研讨了印太地区不断变化的安全形势。
印度外交部发表声明说，四方就共同关心的印太地区问题举行了磋商，重点是基于促进该地区和平、稳定和繁荣的相同愿景和价值观开展合作。
声明称：“印度外交部、澳大利亚外交部、日本外务省和美国国务院的官员们2017年11月12日在马尼拉幵会，就共同关心的印太地区问题进行了磋商。讨论的重点是，基于相同的愿景和价值观开展合作，以促进他们及其他伙伴共同所处的一个相互联系越来越密切的地区的和平、稳定和繁荣。他们一致认为，一个自由、开放、繁荣和包容的印太地区符合该地区各国和全世界的长期利益。官员们还就应对影响该地区的恐怖主义和武器扩散等共同挑战以及加强互联互通等问题交换了意见。印方强调说，印度的‘东向行动政策’是它参与印太地区事务的基石。”
这次会议是在东盟和东亚峰会召幵前举行的。印度总理莫迪、美国总统特朗普、曰本首相安倍和澳大利亚总理特恩布尔都已经抵达马尼拉参加峰会。
举办印度、美国、澳大利亚和曰本四方安全对话的建议大约在10年前首次提出，但是一直没有兑现。
上个月，日本首相安倍表示，东京支持举行四方对话来进一步提升四国之间的战略伙伴关系。
针对日本的这一举动，印度表示它愿意与有相同想法的国家一道致力于促进其利益的问题。
美国也说，它期待近期与印度、日本和澳大利亚举行“工作级”四方会议。
美国和曰本一直在推动印度在印太地区发挥更大作用。启动四方对话的动作是在中国在南海越来越强势的背景下做出的。
对于特朗普政府建议举行工作级四方会议，中国反应谨慎，表示它希望这不要针对或损坏“第三方的利益”。
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