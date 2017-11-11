新加坡地铁一天三次发生延误事故，真无语

新加坡地铁越来越为社会大众所诟病。不久前地铁隧道淹水事故，又牵出排水系统维护记录造假的问题，引发国会对交通部长许文远展开质询。
过后，地铁公司SMRT总裁向社会各界道歉。
但话音未落，星期五当天，地铁就出现三次延误超过20分钟的延误事故。
第一起事故是，地铁南北线早上因为列车故障，导致部分服务一度延误。
SMRT早上6点左右，在社交媒体推特推文发帖说，从义顺到宏茂桥站的行程估计延误20分钟。受影响乘客可以免费转搭巴士。
公司也强调，故障同新信号系统无关。
大约15分钟后，SMRT表示，列车服务已恢复正常。
祸不单行，到了晚上，地铁再度发生事故，这次延误时间是30分钟。
SMRT晚上9点53分发帖称，东西地铁线出现列车故障，导致武吉士至女皇镇朝往大士连站方向的行程时间增加30分钟。
SMRT澄清，故障与新的信号系统无关。
SMRT晚上10点37分说，地铁服务已恢复正常。
但很快，这家地铁公司11点15分再次表示，由于发生列车故障，中峇鲁至巴西立站之间的行程时间增加一小时。故障与新的信号系统无关。
社交媒体上，受影响的乘客叫苦不迭。
9.47pm，一名乘客说，他被滞留的列车上，位于丹绒巴葛站和欧南园站之间。他称，空调系统似乎出了问题。
新加坡的地铁问题之多，已经让民众不堪其烦。
星期四，地铁南北线也发生故障。
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