女子把4岁儿子捆绑在楼梯上拍照发前夫索生活费，孩子受惊吓便溺失禁

近日，几张照片引起网友广泛关注。在湖南省耒阳市发明家广场附近的一个楼道里，一个不到四岁的孩子被生身母亲五花大绑死死地捆在楼梯上，因受到惊吓，孩子的裤子里有排泄物，面部表情十分痛苦，绝望地哭泣和嘶喊。母亲见孩子痛苦的神情不仅不给孩子松绑，还用手机拍下照片发给当时远在广东的孩子父亲。
记者于11月8日中午联系到该孩子父亲证实此事。
知情人透露，孩子父母二人是2016年上半年离的婚，法院把大的孩子判给母亲，小的判给父亲，自离婚后小的一直是奶奶带。直至今年7月下旬经父母双方协商，孩子由母亲暂带一个学期上幼儿园，每月由父亲向母亲支付生活费2000元。父亲也替孩子的母亲交了大儿子的学费5700元。
该知情人士称，从7月预付的生活费至孩子被母亲绑在楼梯上那天一共3个月时间里，父亲累计给前妻打款13200元。
因为11月5日上午父亲给母亲1000元而不是2000元，就发生这个悲剧。
当时这个母亲发照片给孩子父亲时，孩子父亲远在广东清远，看到照片十分心痛，但远水救不了近火，自己来不及赶过去，就立刻把照片发给孩子的爷爷奶奶，两位老人心急如焚地带着照片去派出所报案，然后去接孩子。两个老人用了将近二十分钟才把孩子身上的绳子解开，孩子当时处于惊恐和绝望之中。
11月8日下午，记者联系到孩子父亲，他说小孩曾因为抚养费问题被前妻捆绑在楼梯间扶手上。目前不便接受采访，正在与孩子母亲协商中，还未出结果，不便透露更多细节。
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