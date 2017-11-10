北约对俄“亮肌肉”：战争危险超过冷战时期

德国新闻电视频道网站11月8日发表题为《北约设立新的指挥架构》的报道称，在冷战结束约30年后，北约首次再度扩大其指挥架构。盟国的国防部长们在布鲁塞尔会议上同意设立两个新的总部。
强化海陆安全能力
联盟计划设立两个新的计划和指挥中心。一个负责掌管紧急情况下部队在欧洲境内的调遣。另外一个则负责对海军在大西洋的行动进行协调，以确保战争情况下美国到欧洲海上通道的安全。具体计划将在明年2月份的下次防长会议上作出。
另据《日本经济新闻》11月9日报道称，北约拟设立旨在加强海洋防御能力的新司令部，其任务是确保美国至欧洲的大西洋海上通道的安全，要负责追踪、监视潜艇等任务。北约新设司令部的原因，是对俄罗斯潜艇能力的增强感到担心。为打击位于叙利亚的极端组织“伊斯兰国”的设施，俄军潜艇于5月底从地中海发射了巡航导弹。北约把俄罗斯潜艇在大西洋和地中海的暗中活动视为威胁，打算借此加大海上通道防卫。
在陆路方面，将要新设的司令部旨在改善后方援助体制，以促使部署在欧洲地区的部队和装备能灵活调派。
德国《青年世界报》11月9日报道称，北约要求欧盟和私营部门对俄罗斯采取更多的行动。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，军队的流动对联盟是至关重要的。民用基础设施——公路、铁路网和机场——必须符合军事要求。斯托尔滕贝格说：“各国政府，私营部门和欧盟都起着关键的作用。”
快速运输物资和部队的基础不仅是军事能力。眼下不适于运送坦克的公路和铁路让联盟很难将部队迅速部署到波罗的海国家。对此，斯托尔滕贝格说：“我们需要一个能够确保我们在正确的时间拥有合适的部队的正确的指挥结构。”
设立网络行动中心
俄罗斯新闻通讯社网站11月9日报道称，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约决定在其领导组织的框架下建立一个网络行动中心。
他对记者表示，“今天，各国国防部长就在适应北约领导组织的框架下建立一个新的网络行动中心达成一致。这将加强各国的网络防御和网络安全，且能帮助将网络一体化的任务落实到北约各级组织的行动和计划之中”。
另据德国新闻电视频道网站11月8日报道，斯托尔滕贝格表示，北约国家防长们在布鲁塞尔峰会上就应对军事黑客袭击的指导方针达成一致。他说，在网络领域，北约必须“和在陆海空一样高效”。这关系到“对威胁进行实时分析以及反应的能力，不管我们打算何时以及以何种方式作出反应”。因此，部长们也一致同意设立一个新的网络行动中心作为新指挥架构的一部分。
北约的这一决定是对俄罗斯在网络空间越来越咄咄逼人的表现的回应。美国方面曾表示，其派驻波兰的多名军官和士兵的智能手机曾遭俄黑客入侵。
但在回答联盟“网络武器”的问题时，斯托尔滕贝格说，北约在这方面和其他领域一样，仍是个“防御性的联盟”。
与俄对抗意味浓厚
美国《华盛顿邮报》11月8日报道称，随着与俄罗斯产生冲突的幽灵盘旋在欧洲大陆上，北约防长们8日决定对北约的行动进行扩展，并更多关注网络行动，增强应对克里姆林宫挑衅的能力。
1991年苏联解体后，北约逐渐发生改变，由此带来了防卫漏洞。到2014年俄罗斯吞并克里米亚的时候，北约已经转变成为一个主要在距离其领土非常遥远的地方进行有限的兵力部署和行动的组织。如今，北约领导人重新开始为与俄罗斯打常规战争做准备。
北约的指挥官担忧，尽管其军队比俄罗斯的军队要强大许多，但俄罗斯快速调动部队穿过其领土的能力仍然是非常真实有效的优势。
最有可能被俄罗斯袭击的北约国家表示该计划将有助于改善他们的防卫能力。北约国家今年向爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛以及波兰部署了4000名士兵，这些国家都与俄罗斯接壤。
此次指挥架构的扩充是在1990年东西方冲突结束以来北约战略导向的一次大转向。显然，该计划是对被视为咄咄逼人的俄罗斯政策的反应。
俄罗斯卫星通讯社11月9日报道称，俄罗斯专家表示，目前北约与俄罗斯的关系已加剧到极其危险的程度。冲突的危险比冷战时期还要高。
俄罗斯科学院美加研究所美国军事政策区域研究中心负责人弗拉基米尔·巴秋科称，目前俄罗斯与北约的关系陷入僵局。出现这种情况是由于北约不顾莫斯科的反对而东扩造成的。
据该专家称，现在局势看起来极其危险，比冷战时期危险得多。
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