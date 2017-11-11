腾讯跻身全球五大公司

中国社交媒体和视频游戏巨头腾讯控股有限公司今天在市值上超过了脸书网站，从而被投资者推入全球五大公司之列。
随着这家科技公司的收益一再超过分析师的预期，在香港交易的腾讯股票今年迄今价格翻了一倍。
去年底，香港与中国内地开通了第二项股票连通机制，这使得更多的资金流入了这个半自治城市的交易所。
今天下午，腾讯的市值已达到4.15万亿港元(约合5310亿美元)，超过了美国脸书网站的市值(5190亿美元)。
这一变动使腾讯成为全球市值最高的五家公司之一，尽管它仍远远落后于占据头把交椅的苹果公司，苹果目前的估值为8730亿美元。
腾讯在其流行的微信平台上拥有近10亿用户。人们可以在那里聊天、发照片、玩游戏、转账以及为中国的各种服务付费。
这一必备应用给中国的科技行业带来了革命性的变化，就连媒体和出版界也看到了中国人在消费和内容付费方面的变化。
腾讯专驻于出版的一家子公司不久之前刚从腾讯分拆出来并在香港上市。
【美国《福布斯》双周刊网站11月21日报道】中国互联网巨头腾讯的股价日前一路走高。今早在香港，飙升的腾讯股价让其董事长马化腾的资产大涨至483亿美元。根据《福布斯》世界亿万富豪实时排行榜，马化腾已经成为世界第九大富豪。
这是中国亿万富豪首次跻身本刊全球十大富豪榜单。马化腾现比谷歌创始人拉里•佩奇和谢尔盖·布林以及沃尔顿家族(零售商沃尔玛的继承人)成员都更加富有。
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