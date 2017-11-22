股市与经济增长不同步为何普遍存在

美媒称，无论是发达国家还是新兴市场，在经济增长和股市方面都出现了一些不合理的情况。
美国《华尔街日报》网站11月19日报道，在过去10年的多数时间，发达国家尽管经济增长迟缓，但股市一直表现强劲。
与之相对，新兴市场国家虽然经济高速增长，但股市一直令人失望。
布鲁金斯学会资深研究员埃斯瓦尔·普拉萨德说：“难以想象股市与实体经济之间巨大而持续的背离现象无限期延续下去。”
报道称，为了研究这种背离的程度，普拉萨德和他在布鲁金斯学会全球经济发展项目处的同事卡里姆·福达将主要发达国家的经济增长及股市表现与最大的新兴市场国家的表现进行了对比。
不妨将其看成一边是七国集团（美国、英国、加拿大、日本、德国、意大利和法国），另一边是金砖国家（巴西、俄罗斯、印度和中国）。
按照布鲁金斯研究项目的计算结果，美国股市在过去10年上涨了76%，比印度股市的表现高出10个百分点以上。然而，在同一时期，印度经济增长了89%，美国只增长了14%。
报道称，在过去10年，中国的经济规模已经翻番，股市却下跌了35%。
并非所有新兴市场国家都取得了如此高速的经济增长。例如，俄罗斯经济仅增长了6.5%，略快于日本。不过，俄罗斯股市下跌了50%，日本股市则上涨了46%。
报道称，这一现象普遍存在，无论是考察最大的新兴市场国家，还是作为一个整体的所有新兴市场国家。
加拿大皇家银行全球资产管理公司首席经济学家埃里克·拉塞尔斯认为，多个原因导致了两者之间的巨大差距。
他说，首先，在新兴市场，总体上政府更喜欢干预，企业管理更糟，这导致经济增长在这些国家带给投资人的好处没有那么多。一些投资人可能会避开这样的市场，害怕在发生纠纷时缺乏透明度或法治不健全，这可能使他们的投资得不到保护。
其次，在主要发达国家的股市里有许多在全球经营的企业，因此仍能从新兴市场的经济增长中获得大量好处。
一般来说，有4种方式可以解决目前的矛盾。
发达国家的增长速度可以比任何人预料的快得多，那样就能证明它们的股市繁荣是有道理的。或者发达国家的股市跌下来，更好地与它们的经济增长率相匹配。新兴市场国家的增长速度也可以比任何人目前预料的慢得多，这样它们的股票估值看上去会更合理。或者新兴市场国家的股市涨上去，更好地与它们总体上强劲增长的经济相匹配。
这4种方式的某些组合也是可行的。唯一看起来不太可能的情况是目前的状态无期限地延续下去。
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