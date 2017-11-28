日本人用58年编辑中国古书文集 称“培养日本传统文化”

日媒称，包含了从《论语》等四书五经到《史记》等中国古典代表性文献的《新释汉文大系》（明治书院）全部120卷将在日本于2018年5月发行《白氏文集 十三》之后完结。
据《日本经济新闻》网站11月27日报道，自1960年发行第1卷《论语》以来，丛书共历时58年，该系列丛书广泛收录了思想、历史、文艺等领域的中国古典文献，累计发行了160万册，深受研究人员、历史爱好者和作家等的喜爱。
报道称，约有150位日本汉学家参与编辑工作，据悉其中超过半数的人没有等到完结就已离世。曾担任丛书编辑的汉学家内田泉之助（已故）于1960年在季报第1号上发表寄语称“估计这将会是世上最后一次出版全本的汉文注释书”、“不管哪一本，都是培养了我国（日本）传统文化的基础汉文典籍”。丛书中除了有现代日语译文外，还附带了详细的语句解释。系列丛书共计120卷和1册附刊，各卷售价在7128～13500日元（约合人民币421.2～797.7元）之间。
报道称，明治书院预定从2019年5月开始发行《新释汉文大系 诗人篇》全12卷，书中将收录中国13位具有代表性的古诗人的作品。
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