澳应放弃在中美之间“走钢丝”

英国《卫报》网站11月26日刊载澳大利亚国立大学战略国防研究中心教授休·怀特题为《美国还是中国？澳大利亚无需选边站是自欺欺人的想法》的文章称，一些人可能要说，当一个国家在外交上走钢丝的时候，这种两面性是无法避免的，甚至是令人钦佩的，但这只有在该政策起效的时候才能成立。澳大利亚的问题在于，它并不奏效：除了自己，谁也骗不了。
文章称，长期以来，堪培拉既不承认我们最重要的盟友和最重要的贸易伙伴之间正在进行重要的战略竞争，也不承认这场竞争可能不会向着我们希望的方向发展。最能代表这一态度的是“澳大利亚不需要在中美之间进行选择”这一大胆结论。
文章称，澳大利亚显然不愿意在中美之间作出选择。在我们对澳大利亚未来的设想中，我们假设自己可以避免这样的选择，因此，我们可以继续依靠中国让我们富裕，依靠美国保障我们的安全。
文章称，自2011年以来，堪培拉历届政府口头上都对美国在亚洲的领导地位表示强烈支持。自始至终，我们的目标都是：让华盛顿相信，我们支持美国反对中国，同时让北京相信，我们并非如此。一些人可能要说，当一个国家在外交上走钢丝的时候，这种两面性是无法避免的，甚至是令人钦佩的，但这只有在该政策起效的时候才能成立。我们的问题在于，它并不奏效：除了自己，我们谁也骗不了。
文章称，北京并不指望我们支持中国，反对美国。它只是希望我们不要与美国一起反对它，也就是希望我们中立。这对它来说就是巨大的成功，因为我们是美国在亚太最持久、最密切的盟友之一。
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