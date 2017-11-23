俄军减少对核武依赖 将用高超音速导弹实现远程威慑

美国《国家利益》双月刊网站11月20日发表了戴夫·马宗达的题为《俄罗斯希望拥有新型导弹和高超音速武器的真正原因》的文章。
俄罗斯正着手改变对非战略核武器的依赖，开始部署新型远程精确制导武器，比如“口径”巡航导弹。最终，俄罗斯希望用远程高超音速武器来实现远程常规威慑。
俄罗斯武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫在俄罗斯国防部11月7日的高层会议上说：“由于高精度武器取得的发展和当前对高超音速导弹的研究，战略威慑任务的主要部分可能会从核力量转向非核力量。”
正如许多关注俄罗斯军队的分析人士所预测的那样，随着俄罗斯远程常规打击能力的提升，克里姆林宫正在逐渐改变对核武器的依赖。
格拉西莫夫说：“非核威慑力量取得了很大的发展。在过去五年里，（俄罗斯）武装力量在远程高精度武器方面取得了突破。‘伊斯坎德尔-M’战术导弹系统和装备‘口径’巡航导弹的水下和水面军舰实现批量供应。远程飞机正在进行升级以使用新型Kh-101隐身巡航导弹。”
在20世纪90年代和本世纪初期，特别是在北约干预科索沃而未受到联合国安理会制裁之后，俄罗斯制定了为给冲突“降级”而可以首先使用核武器的原则。这一战略是在2000年制定的，不过美国中央情报局称这一原则始于1997年。其理念是，威胁对侵略者——即便是使用常规力量的侵略者——采取有限的防御性核报复行动，能够迫使进攻部队后退。
前苏联和俄罗斯的军控谈判代表尼古拉·索科夫2014年在美国《原子科学家公报》上撰文称：“俄罗斯的‘降级’战略威胁给对手造成‘特定的损失’，意思就是这种损失‘在主观上令对手无法接受，并超出侵略者预计动用军事力量所能得到的好处’。”
虽然俄罗斯的“降级”战略直到克里姆林宫发布2010年版《军事理念》才在西方广为人知，但那份文件实际上提高了莫斯科使用核武器的门槛。索科夫写道：“虽然2000年版文件允许在俄罗斯‘国家安全处于危急情况’时使用核武器，但2010年版文件将使用核武器的情况限制为‘国家的存亡受到威胁’。”
不过，美国中央情报局在2000年的一份报告中说，俄罗斯只打算在它能够重建常规力量和研制出远程精确制导导弹之前使用“降级”理念。事实上，正如索科夫指出的那样，俄罗斯2000年版《军事理念》“把核武器的有限使用描述为一种只在俄罗斯获得更现代化常规打击能力之前依赖的临时措施”。
俄罗斯似乎早在2013年就已经开始改变对核武器的依赖，当年的“西方”军事演习中并没有出现此类武器。索科夫写道：“这暗示莫斯科对其常规打击能力有了更多信心。随着此类能力持续提升，俄罗斯很可能会减少对核武器的依赖。”
索科夫已经被证明是对的。俄罗斯军队正在改变它对核武器的依赖，而这绝对是件好事。
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