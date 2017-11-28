中国兴起用中医疗法为宠物消除病痛

在辽宁省沈阳市一家宠物医院的中医诊室里，一只5个月大的金毛犬，被固定在保定台上，它的腰部插着几排银色中医用电针的同时，还接受着艾灸理疗仪的“烘烤”，而它受伤的左脚，除了电针之外，还连接着激光治疗仪。
这只5个月大的金毛犬叫摩卡。摩卡的主人徐艳秋正在心疼地看着它，不停地抚摸着狗狗的脸部、头部，时不时地给它喂水喝。
徐艳秋说：“我是专门从葫芦岛来到沈阳为摩卡治疗的。一个月前，摩卡在外面玩的时候不小心被车子撞到，我马上带它去了附近的宠物医院做了手术，手术后摩卡一直一瘸一拐，恢复很慢。”
看着平时活泼的爱犬失去了活力，徐艳秋心急不已，经人介绍来到了沈阳的这家宠物医院。“昨天已经进行了一次治疗，今天早上起来的时候，我发现摩卡的这只脚可以稍微动一动了。”徐艳秋说。
据摩卡的主治医师介绍，摩卡在车祸后腰部神经损伤，导致左脚不能翻转。通过采取中医电针方式可以疏通经络，促进神经机能恢复。同时配合艾灸、激光等方式进行辅助治疗。
这家动物医院的院长张宏告诉记者，他们开设中医诊室不过10个月。主治医师每次出诊都被预约得满满的，诊室开设以来，已成功地为百余只宠物解除了病痛。
“中医理疗主要针对瘫痪、神经受损、腹泻和一些西医难以治疗的疑难杂症，使用电针、艾灸等中医手段，促进宠物身体机能的恢复。”张宏说。
随着中国宠物医疗行业蓬勃发展，传统中医的治疗方式也被运用到宠物治疗中，这门延续千年的古老学科再度焕发生机。不仅在沈阳，北京和上海的宠物医院也开起了中医诊室，吸引了很多宠物主人预约排队。
“补中益气汤”“芍药甘草汤”……这些传统的中药名字也出现在了中国宠物的处方上。不仅是中医理疗，中医药也应用于宠物疾病的治疗中，甚至把脉也在宠物医疗上得到了应用。
据沈阳农业大学畜牧兽医学院中兽医博士郭洋介绍，当动物运动神经损伤时，一般会采取手术疗法。但使用中医针灸疗法对动物的损伤更小，效果也更好。随着中国宠物医疗市场的不断扩大，他非常看好中医在宠物医疗行业的应用前景。（新华社）
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