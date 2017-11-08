中国人在巴黎屡成抢劫目标 英媒：安全意识很重要

英媒称，因为最近发生了针对亚洲游客的行凶抢劫案以及其他袭击事件，巴黎街头的中国游客们都把背包背在胸前，警惕地行走着，不敢掉队。
据路透社11月6日报道，中国导游热尼·徐带领着一个旅行团在商店街区逛着，她说：“我们喜欢巴黎，但我们有点被吓到了。”几个小时前，中国外交部说，法国必须采取更加有效措施保障在法中国公民安全。因为之前发生了一起颇受关注的抢劫案。
当地时间11月2日晚，一个中国旅游团在法国巴黎附近马恩河谷省遭遇抢劫。目前案件正在调查中，遭遇抢劫的旅游团已于11月3日回国。
热尼·徐回忆起她自己的客人之前在商店或博物馆遭抢的经历。她用英语说：“中国游客担心自己在巴黎的安全问题。我们一再告诉他们要把包背在胸前。我告诉他们不要带太多现金。”
报道称，过去法国承诺过，采取更多措施保护中国游客的安全。去巴黎的中国人越来越多，所以中国游客越来越多地成为抢劫目标，他们携带的现金以及他们购买的奢侈品常常被抢。
报道称，尽管行凶抢劫案影响了巴黎的声誉，以及2015年的恐怖袭击事件重创了旅游业，可是2017年上半年，巴黎仍吸引了1600万名游客，令其成为世界上最受欢迎的城市之一。
台湾旅游业经营者常慧莹（音）说：“一个小时前，当我离开卢浮宫博物馆时，两个女孩打开了我的包，我差点被抢。”她还说，有一次，在巴黎，她包里一整个星期的薪水被偷了。
她告诉英媒：“巴黎真的有很多小偷。但游客们仍想来。我们喜欢在这里购物。”她正带着一个旅行团来到一家专门接待中国游客的商店。
报道称，游客常蕙能（音）在导游的帮助下用英语说：“我们把一个小钱包放在某处，然后把更多的钱藏在（包）里面更深的地方。而且包总背在胸前。”
报道称，一些旅馆老板谴责上周发生的抢劫案，并呼吁采取更多保护措施。酒店行业协会在声明中说：“需要做更多事情来避免此类悲剧，它们极大地影响了巴黎以及法国作为旅游目的地的形象。”
23岁的中国学生王曦晴（音）则告诉外媒，她对法国很了解，感觉很舒服。但她说，她告诉来旅行的朋友们要当心，尤其在一位朋友在巴黎圣母院遭抢后。她说：“安全意识很重要。”
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