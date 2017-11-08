俄媒梳理十月革命纪念日变迁：苏联解体后几经更名保留旧称

俄媒称，11月7日，俄罗斯迎来1917年十月革命的百年纪念日。百年前的这一天（即俄历的10月25日），彼得格勒（自1924年更名列宁格勒，1991年更名为圣彼得堡）爆发武装起义，冬宫被攻占、临时政府成员遭逮捕、“一切权力归苏维埃”，后者的统治延续了70余年。
据俄新社11月7日报道，在整个苏联时代，11月7日一直为国家节日，即伟大的十月社会主义革命节。
它自1918年开始庆祝，1927年起成为公休日。
报道称，在斯大林时代，十月革命节的纪念程式最终确立：劳动人民大游行、领袖现身列宁墓前主席台、红场阅兵式。即便1941年11月7日德军几乎兵临莫斯科城下，这一传统也未曾打破。红军在结束红场阅兵后，径直奔赴前线。1941年的这场阅兵对历史之影响是如此之巨，堪与最重要的军事战役相提并论。
报道称，20世纪70年代，情形逐步改变。游行任务被分派给各个企业。不过，人们对两天的公众假期（在1992年以前，每年的十月革命节都会休息两天）倍感开心。民间也形成了自己的过节仪式感：上午举家欢聚，桌上摆满美味佳肴，围坐电视机旁，观看阅兵式转播。此刻，节日似乎与革命、与爱国激情无关。
报道称，随着苏联解体，十月革命节的庆祝也戛然而止。1991年11月7日，莫斯科没有举行任何官方庆祝活动。
报道写道：1995年3月13日，时任俄罗斯总统叶利钦签署《俄罗斯军事荣誉日（胜利日）法》，将11月7日定为莫斯科解放日，以纪念农民英雄米宁与贵族波扎尔斯基于1612年率民兵解放首都。
1996年11月7日，叶利钦赋予节日新的名称——民族和谐和解日。法令中写道：“1917年的十月革命对国家命运产生了根本性的影响。为了今后不再出现对抗，实现俄罗斯社会的统一与团结，特颁令如下：1.宣布11月7日为民族和谐和解日。2.宣布1997年即十月革命80周年为和谐和解年。”
2004年12月29日，俄罗斯总统普京签署《俄罗斯军事荣誉日（胜利日）法》修正案（自2005年1月1日生效），将11月7日定为“俄罗斯军事荣誉日”亦即“莫斯科红场军事阅兵日”，以纪念1941年的红场阅兵，同时将11月4日定为民族团结日。自2005年起，11月7日不再是公休日，11月4日成为新的国家假期。
005年7月21日，普京再次签署《俄罗斯军事荣誉日（胜利日）法》修正案，将这部联邦法律更名为《俄罗斯军事荣誉日及纪念日法》，除胜利日外，还确立了若干与国家及社会生活中的最重大历史事件相关的纪念日，其中便有11月7日，它被称为“1917年十月革命日”，“莫斯科红场军事阅兵日”的旧称继续保留。
报道称，今年11月7日，红场按惯例举行纪念1941年阅兵的大型活动，通过身着二战军装的士兵及老军备，重现当年的历史片段，同时还举办老军备展。
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