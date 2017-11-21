俄缘何不愿在中印间选边站

在中印军队6月在洞朗地区发生军事对峙几周后，官方的中国环球电视网问俄罗斯为何在此事上保持沉默。诚然，莫斯科几乎没有评论过中印边境紧张势。
但美国和欧盟也没有评论过，因为它们都知道支持一方就会激怒另一方。有一种观点认为，莫斯科希望印度更加强势，以制衡中国在亚洲不断扩大的霸权。
比如，俄罗斯一直支持联合国安理会改革，让印度升任常任理事国。此外，克里姆林宫今年公开支持印度加入核供应国集团。
自印度开始试图加入该组织以来，中国就持反对意见。中国正式表示，这是因为印度尚未签署《不扩散核武器条约》。据信，俄罗斯对印度今年6月成功加入上海合作组织也发挥了作用。
美国智库兰德公司资深防务分析师德里克·格罗斯曼称，俄罗斯支持印度“主要是为了遏制中国在该组织中日益扩大的影响力”。他在为美国外交学者网站撰写的文章中还说，俄罗斯担心前苏联的加盟共和国，现为上合组织成员国的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦“漂得太远，进入中国的地缘战略轨道”。
自苏联时期以来，俄罗斯与印度的关系就很牢固，今年是两国建交70周年。但据两家智库——俄罗斯国际事务理事会和印度维韦卡南达国际基金会最近发表的一份联合报告说，依靠过去可能不够。
报告说：“为莫斯科-新德里关系注入新动力将使俄罗斯在亚洲的行动多样化。印度和俄罗斯有必要阻止第三国对双边关系施加重大影响。”
这显然是为了表明莫斯科和新德里内部的担心，即对方正趋向于它们的敌人。俄罗斯知道印度希望与美国和欧洲国家建立更紧密的关系。就在本周，印度参加了与日美澳的有关重建“四方安全对话”的会议。这显然是为了制衡中国，遏制北京在南海和印度洋的扩张主义。
但强调与中国的反西方合作并不意味着克里姆林宫不理睬印度，也不意味克林姆林宫完全接纳与北京的关系。普京领导下的俄罗斯努力挑战美国领导的所谓单极全球秩序和当下由欧盟监管的统一欧洲。
目前看来俄罗斯想要阻止一个可能由中国主导的单极亚洲和欧亚。因此，支持印度成为俄罗斯实现这一目标的途径。但西方对俄罗斯的制裁意味着它必须与中国走得更近，这使其在印中之间充当调停人的角色进一步复杂化。
实际上，虽然印度防务界中有许多人认为与西方建立更好的关系是前进的方向，但也有一些人认为应当更加努力地加强俄印中三边年度会晤。三国的学者、商业领袖和外长从2002年开始举行年度会晤。
但这些会晤迄今未能升级为定期的政治和安全峰会。下一次俄印中外长会唔预计将于下月在新德里举行。
或许那时我们将对俄罗斯如何看待它在印中之间的位置有更多了解。
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