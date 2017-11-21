多国加紧搜救阿根廷失联潜艇 曾收到7次求救信号

美国之音电台网站11月19日报道称，阿根廷海军18日表示，他们正在加紧搜救15日失踪的潜艇“圣胡安”号。潜艇上有44名海军官兵。海上的强风巨浪影响了搜救行动。
阿根廷海军失去了和这艘德国制造的柴电动力潜艇的联系。当时潜艇完成了在阿根廷最南端的乌斯怀亚的例行任务后，航行在返回马德普拉塔港的途中。
法新社11月19日报道称，阿根廷海军基地接收到了7个卫星电话呼叫，海军认为这是失踪潜艇“圣胡安”号上依然有人生存的第一个信号，也激起了人们对良好结局的希望。自15日以来该潜艇音信全无。
阿根廷国防部在一份公告中说：“呼叫持续的时间在4秒至36秒之间，是18日10时52分至15时42分（格林尼治时间13时52分至18时42分）之间不同的海军基地接收到的。”这些呼叫“意味着艇上人员在尝试取得联系”。
截至目前，由于能见度较差、天气恶劣，搜寻工作十分复杂而艰难。接下来海军要努力去“确定呼叫是从哪里发出来的，并推断潜艇的具体方位”。
对潜艇可能所在地区的海面搜寻已经覆盖了80%的海域，接下来海军准备采取行动向更深的水下搜寻。
18日下午，一艘英国军舰也加入了由十几艘舰船组成的搜寻队伍，其中还包括两艘海洋科考船。17日，美国航空航天局的一架飞机也暂停科考任务，加入到了搜寻“圣胡安”号潜艇的行列。
从加州启程的一组美国救援设备将于今天晚些时候抵达阿根廷里瓦达维亚海军准将城，该设备可以对水深超过600米以下的人员实施救助。法国也向阿根廷当局承诺会提供救援和水下搜寻设备。该地区其他一些国家也都动员起来参加搜寻工作。
阿根廷总统毛里西奥·马克里说：“我们与艇员的家属保持着联系，随时向他们通报信息并给予支持。”
另外，阿根廷当局向“所有在该地区的舰船”发出呼吁，“要求它们密切注意所有的无线电联络”。根据操作规程，由于与基地失去了联系，潜艇应该会浮上水面或激活紧急无线电指向标。
“圣胡安”号潜艇35天前离开了位于布宜诺斯艾利斯以南400公里处的马德普拉塔港，前往南端的乌斯怀亚，在那里待了三天后返航。归途中的潜艇应当每隔48小时汇报一次自己的方位，按原计划于20日返回马德普拉塔。艇上有额外15天的物资和氧气。
“圣胡安”号潜艇是阿根廷海军的三艘潜艇之一，于1985年开始服役。
西班牙《国家报》网站11月18日报道称，阿根廷海军自15日起一直在搜寻失联潜艇“圣胡安”号，上面载有44名艇员。失踪人员包括一名女性军官。此人名叫埃利安娜·克拉夫奇克，现年35岁，是潜艇指挥官，负责控制武器和操控潜艇停泊。
克拉夫奇克2012年从海军院校毕业后就登上了潜艇，并认定这是自己毕生的岗位。她是阿根廷海军历史上第一位女性潜艇军官，也是南美洲首位女性潜艇军官。
克拉夫奇克的父亲最后一次见到女儿是在两周前。他日夜祈祷女儿能够再次回到自己身边，并坚信能够再次见到她。
“中央社”11月18日报道称，“圣胡安”号已失联多天，阿根廷国防部表示，阿根廷海军今天下午收到了7次求救信号，但尚未锁定潜舰的确切位置。
巴西、英国、智利、美国和乌拉圭也参与了空中搜索，美国政府则表示正派出救援人员。
据报道，阿根廷国防部表示，在今天午前和下午发出的信号持续4至36秒。阿根廷当局正和一家不具名且专长卫星通讯的美国公司合作追踪潜艇位置。
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