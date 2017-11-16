俄指责美在叙战场庇护IS 却错配电脑游戏截图

外媒称，俄国防部11月14日称，发现了以美国为首的国际联军支持“伊斯兰国”组织（IS）恐怖分子的证据。
美拒绝按俄方请求轰炸IS
据塔斯社11月14日报道，俄国防部表示，上周末叙利亚政府军在俄空天军的支援下发起收复阿布卡迈勒市的行动，在行动中发现了以美国为首的国际联军直接协助和支援IS恐怖分子的事实。
报道称，俄国防部展示了俄无人机在9日拍摄的一些照片。照片显示，IS武装分子躲过俄空天军和叙利亚政府军的袭击，排着绵延数公里的长队撤出阿布卡迈勒，朝叙利亚与伊拉克接壤地区转移。
报道称，美国没有攻击正在撤退的武装分子队伍。俄国防部称，美国人坚决拒绝空袭IS恐怖分子，理由是据他们掌握的情况，武装分子“自愿投降”，应遵守《日内瓦公约》关于对待战俘的条款。
俄国防部指出，俄军指挥部曾两次建议美国领导的国际联军指挥部：采取联合行动，在幼发拉底河东岸消灭正在后撤的IS恐怖分子。
俄国防部强调，俄方质问：为何携带重型武器逃跑的IS恐怖分子在国际联军控制区重新集结，向位于阿布卡迈勒的叙军队发起新的攻击？对此，美国人根本无法作答。
另据塔斯社11月14日报道，俄国防部11月14日展示了关于IS恐怖分子队伍如何朝叙利亚-伊拉克边境转移的照片原件。
早些时候，俄国防部发布消息称，美国拒绝攻击撤向叙伊边境的IS分子，并公布了一些关于IS队伍如何撤离的照片。但网民发现，照片是一款名为“AC-130空中炮艇模拟：特种作战中队”的电脑游戏的截图。
俄国防部随后公布照片原件，并称正在对错误地附上游戏截图的一位文职人员展开调查。
又据法新社11月14日报道，俄罗斯国防部11月14日发布一组图像，称这证明美国正在中东援助IS圣战组织。然而网民指出，图像里包括一张电游截图。
报道称，俄国防部的推特账号写道，这些黑白照片“无可辩驳地证明美国为IS的战斗部队提供援助”。这些图像后来被国防部从脸书和推特上删除，他们几小时后说存在“失误”，并贴出另一组图像。
报道表示，俄方坚持其说法，即“美军指挥部9日拒绝对IS车队实施空袭，这一确凿事实已经留在双方的通话记录中”。
据报道，美军发言人瑞安·狄龙称俄方的声明是“一派谎言”，并说“准确度和他们的空袭行动一样”。
叙亲美武装放IS逃离拉卡
据新加坡《海峡时报》网站11月15日报道，英国广播公司（BBC）报道称，在库尔德人与阿拉伯人的武装同盟叙利亚民主军上月逼近拉卡市之际，根据一份秘密协议，数百名IS武装分子及其家人被允许逃离这个IS的实际首都。
报道称，这项协议是在当地官员的斡旋下达成的。4个多月的交战摧毁了拉卡。签署上述协议是为了迅速结束战斗，减少人员伤亡，保护叙利亚民主军。但此举也使IS武装分子得以逃离拉卡，并四散逃往叙利亚各地甚至海外。
报道表示，在解放拉卡后，美国领导的联军称，只有几十名当地的IS武装分子得以逃离。但协助IS分子逃离拉卡的一名卡车司机说：“我们的车辆和他们的车辆一共载了大约4000人，包括妇女和儿童。”
报道称，另一名卡车司机说，这支车队有6至7公里长，包括近50辆卡车，13辆大巴和100多辆IS自己的车辆。其中10辆卡车只装载了武器和弹药。
一名卡车司机告诉BBC记者，逃离的人员中包括为数众多的外国人。
报道称，美国领导的联军已经承认存在上述秘密协议。打击IS的联军发言人狄龙上校说：“我们不希望任何人逃离。”“但这触及了我们战略的核心，即让当地领导人做决定。这最终取决于叙利亚人，是他们在战斗和牺牲，得由他们作出行动决定。”
报道表示，拉卡不仅是IS的首都，也是顽固抵抗的该组织成员的牢笼。现在，这些武装分子获得了自由，那么有一种可能是，其中许多人都不会放弃抵抗。
另据俄罗斯卫星通讯社11月15日报道，卫星通讯社14日收到的土耳其外交部的声明称，向IS武装分子提供撤离叙利亚拉卡的机会，这是事态发展的危险情况，它证明了“绝不能利用一个恐怖组织去打击另一个恐怖组织”。
据BBC报道，美国为首的联军支持的叙利亚民主军，确保了约250名IS分子撤离拉卡。此前，叙利亚常驻联合国代表称，联军在解放居民点行动期间确保了IS分子从拉卡和代尔祖尔撤离。
土耳其外交部的声明称：“所谓的叙利亚民主军实际上是库尔德工人党的叙利亚分支，它在清除拉卡的IS时与该组织达成协议，放跑了大量恐怖分子。这是事态按危险方案的发展和可资借鉴的教训。这是利用一个恐怖组织去打击另一个恐怖组织而导致勾结的又一个例证。”
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