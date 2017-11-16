德国男乒连续赢球后信心大增：我们有机会赢中国人

外媒称，在12日结束的德国乒乓球公开赛上，两名德国选手会师决赛，最终29岁的奥恰洛夫4比3险胜队友波尔，夺得冠军。3周前，奥恰洛夫在比利时列日举行的世界杯赛上也与队友波尔双双进入决赛。奥恰洛夫以4比2胜出，赢得了他职业生涯的第一个世界杯冠军。
据德国《法兰克福汇报》网站11月14日报道，需要指出的是，德国这次先后战胜了3名来自中国的高手：闫安、樊振东相继败给奥恰洛夫，林高远再次挑战波尔失败。奥恰洛夫说：“每次都更加紧张。我的目标是，尽快成为世界第一。”波尔是在他之前唯一实现过这一目标的德国人。德国乒协对自己的球员取得如此佳绩也颇感自豪，但是没有人认为现在就可以自满。
报道称，在取得最近的一系列胜利后，德国男乒是否有望2018年4月在瑞典哈尔姆斯塔德举行的世乒赛团体赛上更进一步，掀翻中国，夺取斯韦思林杯？男队总教练耶尔格·罗斯科普夫对此不愿做更多的考虑。“我们总是有机会赢中国人，”罗斯科普夫说，“我们也将以这种态度开始我们新的备战。”“我们有许多优秀的球员，”罗斯科普夫强调，“对我的教练组和我来说，挑选球员越来越困难。”在刚刚结束的德国公开赛上，德国队派出最强的阵容征战，就像打世乒赛一样。除了波尔和奥恰洛夫外，巴斯蒂安·施特格尔、鲁文·费鲁斯和帕特里克·弗兰奇斯卡事实上也有令人信服的表现。
报道称，在奥恰洛夫和波尔取得最近的一系列胜利后，中国应该尊重德国这个挑战者了。德国乒协体育主管普劳泽在谈及中国队时说：“我相信，他们已经很重视我们了，因为他们很尊重蒂莫（波尔的名字）和季米特里（奥恰洛夫的名字），也尊重我们的打法和不断努力的精神。”
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