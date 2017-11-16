汇丰将支付3.52亿美元和解法国“逃税门”相关调查

美媒称，汇丰银行控股公司14日表示，该公司位于瑞士的私人银行部门将支付3亿欧元（约合3.52亿美元）了结后者被控帮助客户在法国逃税一事。
据美国《华尔街日报》网站11月15日报道，汇丰在一份声明中称，很高兴这个与许多年前的行为相关的调查能得到解决。汇丰已公开承认，这家瑞士私人银行之前在很多情况下存在管控不力的问题，汇丰已采取坚决措施来解决这些问题。
法国检方从2014年开始对汇丰控股展开相关调查，这是法国检方针对该行的广泛调查的一部分，这项广泛调查涉及该行是否违反了只有在法国登记注册的银行才能在该国与客户签约的相关法律。调查内容还包括该行是否与人合谋对任何逃税所得进行了洗钱操作。
法国检方办公室14日发表的一份声明显示，超过16亿欧元的客户资产未在法国缴税。法国有关部门表示，他们之所以能发现这一问题，是因为2009年在搜查一名汇丰前雇员在法国的住宅时缴获了电脑文件。
汇丰表示，根据14日公布的和解协议，有关部门并未发现这家瑞士私人银行存在任何违法行为，并称该行的准备金可完全覆盖上述和解金额。
报道称，去年效仿美国延缓起诉协议机制的新法获得通过，这是那之后法国首个达成和解的案例。
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