三大议题将影响世界贸易走向

1.特朗普访华
首先是特朗普的亚洲之行。这也许将是我们首次体会到特朗普的中国政策到底是怎祥的，而贸易将是一个重要组成部分。
尽管在2015年宣布竞选总统后特朗普一直承诺应对中美贸易逆差问题，但现实是，在就任总统10个月后，仍不清楚他打算如何行事。
特朗普政府曾宣布并开始对进口的钢等进行调查，但后来中止了；对中国被控窃取知识产权以及强迫在中国做生意的跨国公司转移关键技术一事进行的另一项调查同样如此；曾决定对从中国进口的铝箔等产品采取反倾销措施；为进行反倾销调查，商务部还确认了美国现行政策，断定中国仍是非市场经济体。
然而，我们其实仍不清楚特朗普打算对此做些什么。据说，他希望征收关税。他身边的一些白宫幕僚则主张走一条较谨慎的道路。
2.《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)
表面上看，特朗普作出让美国退出TPP的决定，已扼杀了这个自20世纪90年代以来谈判成功的最大规模、最大胆的贸易协议。但是，结果表明，也许并非如此。
本周值得关注的一件大事是，在于越南岘港举行的亚太经合组织领导人非正式会议期间，将宣布一件意料之中的事，即TPP余下的11个签约国在日本带领下将继续前进。
最近数日，谈判代表们忙于解决若干问题，以使“ TPP11国”的领导人能在岘港宣布胜利。新西兰的新政府不希望受制于一个有争议的投资者—国家争端解决制度，而越南一直对“从纱开始”的纺织品原产地规则有怨言。
3.《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的大考验
以中国为首、与TPP形成竞争的RCEP的16个国家一直在为宣布胜利而努力。但是，要到本月中旬的东盟峰会以及东亚峰会后，才会传来确切消息。而且，可能不会如一些人希望那样宣布胜利。
尽管北京如今在起带头作用，但RCEP是东盟的一项计划。密切关注谈判的一些人士称，谈判正在加速、已接近最后阶段。但在众多重要问题上，仍存在重大分歧。
亚洲贸易中心执行主任德博拉•埃尔姆斯说，最重要的仍是市场准入问题。未来数曰，当领导人们宣布现状时，RCEP是否有可能成功将显露重要端倪。
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