企业“富可敌国”激化全球战争

试想一家企业拥有谷歌、脸书或亚马逊那样的影响力，同时还拥有得到国家保证的对某个地区的贸易垄断权。它还可以收税、签订商贸协议、将罪犯送进监狱，甚至向敌方宣战。上述这些都是当年荷兰东印度公司的部分权力和特权。
荷兰东印度公司可以自组武装力量、发行货币，并有权与其他国家签订条约以及对殖民地进行统治。虽然今天的企业巨头不再享有荷兰东印度公司那样的特权，但它们的市值和收入有的已超过许多国家的国内生产总值。
当今世界商业权力的集中更多地体现在科技领域。科技企业五巨头——苹果、谷歌、微软、脸书、亚马逊——是全世界股票市值最高的公司。
它们的市值在5000亿美元(脸书)至5000亿美元(苹果)之间。按市值计算（虽然变动频繁但能反映企业实力），如果苹果是一个国家，其体量将与土耳其、荷兰或瑞士相当。
与此同时，硅谷在新型商业模式中拥有巨大的优势：谷歌在网络广告市场的份额达88%；脸书在手机社交媒体市场的份额达到70%以上；亚马逊在电子书市场的份额为70％，并拥有美国电子商务市场50％的份额。
这些现代商业巨头是新的殖民者吗？非政府组织Global Justice Now将世界五百强公司的营业收入与各国的财政收入进行了排名。榜单显示，美国跨国连锁零售企业沃尔玛是富可敌国的公司的代表。
这份国家与公司收入排行榜的前10名分别是：美国、中国、德国、日本、法国、英国、意大利、巴西、加拿大和沃尔玛。在前100名中，有69家公司。全球收入最高的25家公司的经济体量超过了许多国家。
尽管在前十中垫底，但沃尔玛依然击败了绝大多数国家，包括澳大利亚、韩国、印度等大型经济体。沃尔玛去年的营收约为4800亿美元。从这个排名可以明显看出，在全球范围内，经济实力的影响力与曰俱增。
大型企业的影响力带来政治效应，因此全世界需要找到新的法律和公民管理模式。争夺经济影响力的竞争在今天变得更加激烈。参与这种竞争的门槛有所降低：新崛起的企业不断向权力顶峰发起冲击，例如印度的科技企业，而康柏等老牌企业随之衰落和消亡。
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