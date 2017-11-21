津巴布韦保持稳定符合中国期待

英国广播公司网站11月20日刊载英国皇家国际问题研究所非洲项目负责人亚历克斯·瓦因斯的文章称，津巴布韦需要的是稳定和负责任的政府——然后来自亚洲、美洲和欧洲的投资者才会真的认为津巴布韦的投资环境未来会向好。
文章称，中国外交部在津巴布韦军方夺取政权后表示，津巴布韦军方领导人此前对北京的访问是“中津双方商定的正常军事交往”。
文章称，中国方面表示正密切关注事态发展。因为中国在津巴布韦进行了大量投资，从农业到建筑业无所不包。但现实情况是，津巴布韦才是那个靠人帮助的合作伙伴——中国是其最大的出口市场，并为其脆弱的经济提供了急需的支持。
文章称，中国同津巴布韦的关系是深厚的。两国于1980年津巴布韦独立后建立了正式外交关系，穆加贝于次年以总理身份访问了北京，此后他便成为了常客。
文章称，津巴布韦在2002年欧盟实施制裁之后推行了“向东看”战略。但2015年8月，穆加贝在演说中公开要求西方重新参与进来。
文章称，中国外交官关心稳定、更好的投资环境和法治。他们和中国企业正在等待津巴布韦变好。
文章认为，津巴布韦需要的是稳定和负责任的政府，然后来自亚洲、美洲和欧洲的投资者才会真的认为津巴布韦的投资环境未来会向好——这是穆加贝今年1月份在北京得到的信息，也是津巴布韦军方领导人日前在北京得到的信息。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost