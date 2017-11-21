中国股市缘何将继续上涨

港媒称，全球股市投资者都忧心忡忡。在美国，自金融危机最严重时的低点以来，股票价格几乎上涨了三倍。按照某些估值方法，股票价格堪称史上最高——除了1929年和2000年市场大崩盘前夕。
第一次股市大崩盘时，股票价格在随后的三年内跌掉了90%；第二次大崩盘时，两年半内下跌了50%，其中技术股跌幅达80%。
据香港《南华早报》网站11月20日报道，中国股市的投资者现在也感到紧张不安。去年年初以来，在香港上市的中国公司股价攀升了50%以上，主要是受中国国有大银行股票重新估值所驱动。
然而，警告之声不断。而且，对于投资者来说，上次发生于2015年的股市暴跌仍记忆犹新。当时，在香港上市的H股在半年多一点的时间内跌掉了一半价值。
报道称，不管怎样，可以肯定的是，中国股市将会振荡，尤其是考虑到内地人追涨杀跌、而不是进行价值投资的偏好。不过，如果东亚历史有借鉴作用的话，那么有理由相信中国股市未来几年将以持续牛市的方式继续上涨，甚至可能大大超过去年年初以来的涨幅。
这个结论基于以下观察：中国内地目前的经济金融轨迹类似于上世纪70年代和80年代的日本以及上世纪80年代到本世纪头十年的台湾和韩国。与其邻居之前的做法类似，在经济发展的初期阶段，中国采取了经济学家所说的“金融抑制”政策。简言之，就是政府牢牢管控金融体系，限制私人投资机会，人为压低利率，从而引导低成本资本流入政府支持的行业和基础设施项目。当然，这种策略意味着普通储户的银行存款几乎赚不到钱。因此，政府还要严格管控资本，防止人们为了获得海外高收益把钱投到其他地方。
报道称，对于发展处于早期追赶阶段的经济体，这项政策（加上为了促进出口而压低本币币值）效果显著。这一时期，仅仅通过缩小与较发达经济体的差距就能轻而易举地实现增长。但是，随着经济逐步发展，“金融抑制”政策效果降低，越来越多的资本配置不当。这个时候，如果要维持经济增长，政府就必须退后，放宽对金融体系的控制，让市场力量负责经济的资本配置。
据报道，上世纪70年代末、80年代初的日本就是这样做的。它解除了对贷款利率和资本市场的限制，允许金融部门加强竞争，并放宽了资本控制。上世纪80年代末，台湾和韩国也开始这样干。在上述每一种情况下，道路都是崎岖不平的，但是前行的方向大体相同：即使在经济增长放慢的情况下，放宽金融抑制的做法都使投资者在随后几年获得的收益迅速增长。
报道认为，中国现在也踏上了这条路。2008年全球金融危机以来，北京逐渐放宽了对金融部门的控制。它放宽了储蓄和贷款利率限制，发展了债务市场，允许替代性“影子”银行体系发展，并缓慢放松了汇率和资本控制。
报道称，中国走过的路同样是崎岖不平的。政府千方百计控制周期性过剩，这主要因其自身宽松的货币政策所致。但是，中国已顺利走上了放宽本世纪头十年实施的严格金融管制的道路。日本、台湾和韩国此前的经历表明：未来十年左右，放宽管制可能为股东创造远远超过H股自2016年年初以来的50%的涨幅。投资者应保持镇定。如果他们长期投身股市，那么他们就不会过度担心近期调整的前景。历史证明长期前景确实是光明的。
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