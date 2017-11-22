菲军方紧盯中国“造岛神器”动向

菲律宾国防部正密切关注中国最大的“造岛神器”——“天鲲号”挖泥船下水。与此同时，外界猜测这艘亚洲最大、最先进的挖泥船将被部署在南海或太平洋。
菲律宾国防部长德尔芬•洛伦扎纳承认，这一做法引起了一些担忧，同时他将希望寄托在此前达成的南海行为准则框架上。
洛伦扎纳在出席国防部成立78周年庆祝活动后说：“我们已获得报告，中方的大型挖泥船已经下水，但不知道会开往何处。菲方会持续监视这艘船的动向。”
中国官方媒体较早前援引北京军事专家的话称：“中方不会使用挖泥船扩建人工岛屿。”
菲律宾武装部队已向斯普拉特利群岛(即我南沙群岛——本报注)的数个占领岛屿派驻官兵，其中帕加萨岛(即我中业岛——本报注)和阿云金暗沙(即我仁爱礁——本报注）与中国在苏比礁（即我渚碧礁——本报注)和庞阿尼班礁(即我美济礁——本报注）扩建的人工岛相邻。
菲律宾武装部队还在卡拉延群岛(被菲律宾侵占并实际控制的南沙群岛中的部分岛礁——本报注)展开日常海上和空中巡逻。
洛伦扎纳说：“我们在所有已占领的岛屿派驻了部队，因此我们会立即获悉他们是否在那里作业。”他清楚讲明现在采取反制措施或许过早，因为相关部门仍无法确定“天鲲号”行驶的方向，但他认为如果挖泥船出现在卡拉延群岛，这可能是一个值得关注的问题。
海上安全专家说，这艘挖泥船可能会引起对南海提出主权声索的各方的担忧，因为它意味着北京正准备在争议海域重申其主导地位。
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