特朗普将朝鲜重列“支恐”名单 凸显“最大限度施压”路线

外媒称，美国总统特朗普20日在白宫举行的会议上表示，把持续核与导弹开发的朝鲜再次列为“支持恐怖主义国家”，除加强制裁外，还将禁止对朝出口武器和实施经济援助。
据共同社11月20日报道，该项决定自20日起生效，美国财政部计划21日公布与之相伴的追加制裁，特朗普宣称对朝制裁“将达到最高级别”，凸显了美国政府“最大限度施压”路线。
报道称，美国政府1988年将朝鲜列为“支恐国家”，后于小布什政府时代的2008年解除，此次时隔9年再次将其列入“支恐国家”名单势必引发朝鲜政府的反对。
据埃菲社11月20日报道，美国总统特朗普20日时隔近10年再次把朝鲜列入“支恐国家”名单，同时宣布将采取新的制裁措施，试图继续向平壤施压，迫使其停止核开发计划。
特朗普在白宫与内阁成员召开会议时向记者宣布：“今天美国把朝鲜列入‘支恐国家’名单，这件事几年前就该做了。”特朗普称，这一决定是实现朝鲜半岛无核化目标的“关键”一步。
报道称，将朝鲜列入美国认为的“支恐国家”名单的决定还将伴随制裁平壤的新措施，目前这一“黑名单”成员有伊朗、叙利亚和苏丹。
据报道，今年2月，因为一名朝鲜男子在马来西亚被杀，韩国请求美国将朝鲜再次列入这一黑名单。特朗普20日还提起了曾被朝鲜关押的回国后一直昏迷并在6月去世的美国大学生奥托·瓦姆比尔。
据法新社11月20日报道，美国20日再次将朝鲜列入“支恐国家”黑名单，这一在新制裁前夕使朝鲜受到象征性鄙视的做法旨在尝试阻止其核野心。
特朗普称：“除了用核破坏对世界加以威胁之外，朝鲜不断支持国际恐怖主义行为，包括在国外进行谋杀。”特朗普最近访问亚洲时敦促国际社会施加“最大压力”，以进一步孤立朝鲜，并许诺解决这一问题。
不过，美国国务卿蒂勒森向媒体解释说，这首先是“极具象征性的”宣布，“我们继续对金正恩政权施压旨在让其明白，如果拒绝谈判，情况将变得越来越糟”。
据日本广播协会网站11月21日报道，美国国务卿蒂勒森说：“重新将朝鲜指定为‘支恐国家’，可以阻止试图与朝鲜来往的第三国的活动。”他强调，此举有助于封堵朝鲜获取外汇的动向等，并收紧国际包围圈。
他还说：“我们依然期待外交努力。”他表示期待通过外交手段解决问题，再次敦促朝鲜改弦更张，放弃核导研发。
据韩联社11月21日报道，韩国总统府青瓦台一位负责人当日表示，美国将朝鲜再次列入“支恐国家”名单将有助于和平解决朝核问题。
该官员表示，美方的此次措施是国际社会为实现半岛无核化所付出努力的一部分，即通过采取强有力的制裁与施压，促使朝鲜重返无核化道路。该官员还称，韩美正就此保持密切协调与合作。
在被问及美国是否就此与韩国政府协商时，该官员称，韩美过去一直就此保持密切合作，今后也将如此。
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