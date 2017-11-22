粤港澳大湾区调动区域落后城市活力 志在超越硅谷

港媒称，秋末的一天，柑橘的味道会飘散在江门市新会区各处，几百年来一直如此。但这座城市雄心勃勃的城镇化计划意味着，这样的时刻可能很快就不会再有了。该市是中国“粤港澳大湾区”建设努力的组成部分。
据香港《南华早报》网站11月20日报道，当地居民已经从事陈皮加工数百年。前不久到访那里时，他们在路上晾晒陈皮，香气弥漫全城。然而，当地政府希望建设一个面积达340平方公里，遍布公寓楼、写字楼和现代化工厂的银湖湾滨海新城，借此改造那里的面貌，这也是粤港澳大湾区计划的组成部分，其目的是在中国南部建设可以与美国洛杉矶湾区和日本东京湾地区相媲美的城市群。江门还计划建设一个包括几个县级市、面积达3240平方公里的大广海湾经济区。
报道称，粤港澳大湾区计划包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门和肇庆以及香港和澳门，它已经成为一项国家发展战略。作为广东最不发达的地区之一，江门特别渴望参与这项计划，当地政府希望将于明年开通的港珠澳大桥能够加强它与周边更富裕地区的融合。
江门的房价目前是平均每平方米1万元，仅为深圳的七分之一，广州的五分之一，它的人均收入还不到深圳的一半。
粤港澳大湾区是上世纪70年代末中国最开始接受资本主义的地方，现在那里已经是中国最富裕的地区之一。
报道称，江门并不是唯一起草了宏伟计划的地方。中山、肇庆和惠州这三个相对落后的城市正在拟定成为世界级现代制造业和服务业中心的计划，这些计划即使不比江门的计划更加宏伟，也与之类似。中山计划建设一个面积达230平方公里的翠亨新区作为保税进出口区。
设在广东的南方民间智库经济学家、副主席彭澎说，这四个城市认为，除了改善的交通基础设施外，更廉价的土地和劳动力是它们的主要竞争优势。
他说：“这些发展中的城市都梦想着先进制造业、机器人技术和自动化巨头会将工厂搬迁或扩大，聚集在它们新计划的产业园，并且在此之后会有熟练工人涌入和人口增长。”
他说：“但事实上，即使是在这个地区的中心……一些地方也有很多空置的新建工业基地，等待新的高端工厂进入。”
香港大学中国发展国际研究中心主任赵晓斌说，除非粤港澳大湾区拥有长期经济繁荣，否则这些城市很难吸引足够的资金和人才来将它们的蓝图变为现实。
他说：“由于成本飙升，大多数传统制造业被迫搬离广东，科技初创公司或创新制造业之类的新企业将不得不留在深圳和广州，因为它们需要尽可能地靠近融资中心和股市。”
报道称，9月份，广东省政府通过了《广深科技创新走廊规划》，并表示这条走廊将挖掘广州、东莞和深圳的潜力，发展创新驱动型经济。广州是很多研究机构的所在地，它将聚焦基础研究，而深圳会把创新成果转化为将在东莞进行制造的产品。
中山大学的专家林江说：“中央政府希望大湾区不仅能复制硅谷，而且可以作为最重要的科技创新中心超越硅谷。”
报道称，在已经拥有450万人口的江门，建设正热火朝天地进行，除城际轻轨外，有数条高速公路正在建设。
但许多江门市民并不希望陈皮的香气、悠闲的生活方式和亚热带乡村景色慢慢消失。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost